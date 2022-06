Otra pifia azul en Nuevo Laredo 

Tamaulipas volvió a practicar la alternancia de partidos políticos en el poder, pues mañana miércoles se hará el anuncio oficial por parte del INE-IETAM, del triunfo de Américo Villarreal Anaya como Gobernador electo, postulado por MORENA-PT y Verde.

El reporte oficial definitivo del órgano electoral, es el de la emisión de 710,952 votos a favor de Villarreal Anaya, contra 628,541 votos de César Verástegui Ostos, del PAN-PRI-PRD.

La diferencia es de 84,411 votos, una cantidad que difícilmente puede ser rebatida, impugnada, combatida.

El Gobernador Cabeza de Vaca no pudo conseguir que los tamaulipecos refrendaran su liderazgo político debido a que defraudó la confianza popular depositada en él en el proceso del año 2016, cuando lo llevaron al poder para instaurar un cambio de rumbo.

Las promesas de campaña de Cabeza de Vaca de hace seis años fueron solo una engañifa, una farsa, la zanahoria blandida como oferta de beneficio que nunca se cumplió.

Y ahora los electores le cobraron la afrenta a Francisco, negando el voto a su candidato por intuir, además, que un triunfo del Truko podría traducirse en la continuidad del cabecismo ahora como poder tras el trono.

De los 22 distritos electorales, Américo ganó en 17 pues los otros 5 corresponden a territorio donde Truko tiene influencia propia o sus aliados, siendo las cabeceras municipales de El Mante, Xicoténcatl, Madero, Miramar, Tampico.

Tucos azules tienen desatada una campaña de desinformación para enrarecer el ambiente post-eleccionario, que incluye el manejo sesgado de cifras y la difusión de videos truqueados, falsos.

Uno de estos videos inventados fue distribuido por los cabecistas con la apariencia de haber sido producido por el periódico El Mercurio de Tamaulipas, lo que fue aclarado puntual y categóricamente por la dirección general de ese matutino.

El video hace aparecer al médico Villarreal Anaya descendiendo de un vehículo al llegar a la casilla dominical de votación, pero en medio de expresiones de grosero repudio hacia MORENA.

En otros temas, hoy se celebra el Día de la Libertad de Expresión pero no tiene la menor importancia para el gobierno estatal, panista, aunque en el pasado, el Gobernador de turno auspiciaba fiestas para los periodistas.

Cabeza de Vaca nunca ha ocultado su desprecio para los representantes de la Opinión Pública, y hoy no será la excepción.

Recordamos con nostalgia el periódico El Noreste donde iniciamos el ejercicio de este oficio, en la década de los 70 en Reynosa, siendo director fundador don Ricardo Arroyo Rubio.

El Gobernador de la época Manuel A. Ravizé ofreció en Ciudad Victoria una comida a los comunicadores de todos los municipios, con rifa de regalos. El premio principal fue para el señor Arroyo, consistente en un viaje a Japón.

Hoy, ni una triste tarjeta, impresa o virtual, se envía a los periodistas desde la oficina de comunicación social del gobierno estatal, panista, a nombre del ejecutivo, No es que necesitemos el apapacho, pero era una bonita tradición.

Respecto de la libertad de prensa, cada quien la interpreta a su modo, aunque a decir verdad, al menos en Tamaulipas no existe persecución violenta como represalias contra los comunicadores.

El “castigo” se aplica mediante la cancelación de convenios institucionales de publicidad hacia los medios incómodos o que francamente ejercen la crítica contra las acciones del gobierno.

Y no es poca cosa, si se tiene en cuenta que el gobierno es (era?) el principal cliente de los medios de comunicación, por los montos económicos de dichos convenios. Con Cabeza ha habido cancelación o recortes de convenios, que han mandado a la desaparición a varios medios.

Tuvimos un Gobernador peculiar en la década de los 80, don Emilio Martínez Manautou, que recibió como consolación la primera magistratura estatal porque él quería la magistratura federal, pero no se pudo.

Era don Emilio de trato seco y cortante, con todos. Cuando los reporteros le reprochaban que no otorgaba conferencias de prensa, decía simplemente: ustedes tienen derecho a preguntar pero yo tengo el derecho de no contestar.

La libertad de prensa no tiene obstáculos en Tamaulipas. El manejo de comunicación oficial cabecista lo tienen los Pacos, García Juárez y Aragonés, con un presupuesto oficial acotado y distribuido de manera selectiva, privilegiando a televisión forastera.

Retomamos el tema post-electoral, para agregar que teniendo ya Tamaulipas Gobernador electo, se pone de moda el juego de adivinar la integración del inminente Gabinete estatal.

Lo único que sabemos ahora con certeza, es que Américo cumplirá el compromiso de designar un Gabinete paritario, mitad hombres, mitad mujeres, para atender la norma de ley, pero también para abrir oportunidades reales de participación, a las damas.

No tendrá Américo problemas para cumplir este propósito, pues como decía en su época la maestra de Nuevo Laredo Emilia Zárate Rodarte, no es que no estemos preparadas para hacer funciones públicas, el problema es que no nos dan oportunidades.

Valiosas damas ya están en el servicio público, como Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal, Maki Ortiz Domínguez, Olga Sosa Ruiz, Leticia Salazar Vázquez, Ursula Salazar Mojica, Paloma Guillén Vicente, etcétera.

En cuanto a la votación, Matamoros registró en los dos distritos, 11 y 12, un poco menos de dos votos a favor de Américo, contra uno de Truko, gracias a una operación de proselitismo de la familia guinda del municipio.

Se trata de un triunfo contundente que no tiene vuelta de hoja.

En Nuevo Laredo, voceros del Ayuntamiento que preside Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal anunciaron que presentarán denuncias formales ante autoridades competentes, contra funcionarios del gobierno estatal.

Se trata de una auditoria emprendida por la Auditoria Superior del Estado contra la tesorería municipal y la califican de ilegal y excesivo, pues los emisarios de Cabeza de Vaca actuaron con lujo de violencia protegidos por policías estatales.

Durante el cateo no hubo ningún hallazgo o descubrimiento que comprometa al Municipio en cualquier sentido, de tal manera que exigirán que respeten el marco de la ley.