El miércoles puede haber fiesta en grande

Si se mira mal que el presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, les de todo su querer a los “Bad Boys”, esos que matan gente inocente, y que son humanos y por lo tanto hay que tratarlos con dignidad.

Pero más encabrona que se haga de la visita gorda aduciendo que no pasa nada, cuando un reten armado detuvo momentáneamente una caravana de prensa que seguía de cerca las actividades del presidente.

Recordar que el pasado viernes un grupo de 10 hombres armados con armas largas instaló un retén a la altura de la comunidad de Bacacoragua, sobre la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, en donde detuvo el paso del convoy de la prensa nacional que cubría las actividades del presidente, en su gira de trabajo por el “Triángulo Dorado”.

Pero más encabrona que siga echándole la culpa por todas las malas acciones que pasan a los conservadores y hasta la prensa nacional que supuestamente magnifica los hechos.

Eso ya es un vil descaro.

NO SOLO en Tamaulipas los chingadazos están de a peso contra todo lo que huela a Morena, en Durango no se diga, en donde la candidata a la gubernatura de Morena ALMA MARINA VITELA RODRÍGUEZ, fue exhibida de tener en propiedad 25 inmuebles.

Pero ella dice que no son suyos, y que no se preocupe miren lo que pasó con el director general de la Comisión Federal de Electricidad MANUL BARTLETT, que le documentaron algo similar y sigue muy campante despachando como funcionario federal.

Y em México no pasa nada, verdad AMLO.

MUCHA BUENA música para bailar y cantar, hasta para echarse unas chelas, multitudes y celebridades políticas se vieron en Tamaulipas como parte de los cierres de campaña de los dos principales candidatos, lo que realmente están en la pelea, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, y AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, el otro de Movimiento Ciudadano no se mira pues dice que sigue recorriendo todo el estado.

Estuvimos en Suelo Reynosense en el parque de béisbol “Adolfo López Mateos” en donde “El Truko” manifestó: “Aquí en Tamaulipas somos nosotros los que decidimos nuestro destino, los que el 5 de junio, con nuestro voto, defenderemos nuestros sueños, juntos somos invencibles”.

También tuvo su cierre de campaña en Suelo Victorense en un inmueble deportivo que se abarrotó, y en donde el candidato de la alianza integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, destacó que de los recorridos que realizó por todas las regiones de Tamaulipas y su diálogo con sus hombres y mujeres, tiene una propuesta viable y de soluciones para todos.

Destacó la presencia de la Primera Trabajadora Social de Tamaulipas señora MARIANA GÓMEZ, así como la de los líderes nacionales ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, y JESÚS ZAMBRANO, del PRI y PRD, respectivamente.

El expresidente municipal de Suelo Riobravense CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, llevó un numeroso contingente a este cierre de campaña en el parque de béisbol “Adolfo López Mateos” en Reynosa.

Américo, postulado por Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, no se quiso quedar atrás y tuvo en Suelo Neolaredense a dos corcholatas presidenciables pesadas: CLAUDIA SCHEINBAUM y ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, además de la presencia del líder nacional Morenista MARIO DELGADO.

La paisana diputada local CASSANDRA DE LOS SANTOS, no quiso perderse el evento y acudió hasta Nuevo Laredo, en donde saludó, con foto de por medio, a la alcaldesa CARMEN LILIA CANTÚROSAS VILLARREAL.

Ante miles de simpatizantes de los tres partidos de la Coalición “Juntos Hacemos Historia”, el doctor pidió todo el apoyo para enfrentar la gran batalla por la democracia el próximo 5 de junio.

Y les dijo claramente: “Llegando a casa marquen el 5 de junio, es la fecha de la gran batalla de Tamaulipas en paz y libre para transformar a nuestro estado. Seremos parte de la historia. Vamos a pasar a la historia como la generación que despertó la conciencia que le dio un nuevo rumbo a Tamaulipas, con un gobierno que se compromete con los principios básicos de Morena de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

El líder nacional de Morena le mandó un mensaje claro al gobernador: “Le decimos muy claramente a Cabeza de Vaca que Tamaulipas ya despertó y el pueblo manda; la larga noche de la corrupción y del miedo en Tamaulipas está por terminar, ya viene el 5 de junio, el día de la esperanza”.

Dejándole claro: “Sabemos que van a seguir intentando meter miedo, que lo escuchen muy bien en el gobierno estatal, desde aquí le exigimos al gobernador que garantice una jornada en paz, que dejen que la gente decida libremente sobre el futuro de Tamaulipas”.

El jueves se termina todo lo referente a las campañas de proselitismo, y después el domingo es el gran día.

Aunque el miércoles puede haber fiesta grande en Tamaulipas, y todo depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

FUERON muchos las aduladores y fanáticos de AMLO que se encabronaron con el piloto triunfador en el gran premio de Mónaco SERGIO PÉREZ, todo por echarse un chapuzón con el expresidente de la república FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, que es un acérrimo enemigo del actual inquilino de Palacio Nacional.

Y les dolió más partiendo de que el padre de “Checo”, es diputado de Morena y seguidor de AMLO.

PUES SI ERA cierto que el presidente municipal con licencia CARLOS VÍCTOR PEÑÁ ORTIZ, se fue a terminar su maestría a Harvard, que aquí apuntamos un día antes de que pidiera permiso al cabildo.

O sea nos pasaron bien el dato que manejamos con toda exclusividad.

Como también es cierto que lo persiguen con mucho ahínco y esmero la “justicia” de Tamaulipas

Al finalizar la maestría en la prestigiada universidad, lo celebró en redes sociales, y mandó mensajes claros a quienes lo persiguen, palabras más palabras menos: Que lo que él tiene de propiedades lo puede justificar, mientras lo que hicieron ellos en seis años pues francamente no.

Previo a ello mandó otro mensaje fuerte y algo grosero, con eso de que siguen ladrando los perros; pero bueno, cada quien su estilo.

Esto escribió en Facebook, para celebrar su logro académico: “Con gran satisfacción comparto mi felicidad, ya que recibí mi grado como Maestro en Administración Pública, un logro más en mi vida profesional. Agradezco a todas esas personas que me apoyaron a través de este trayecto, en especial a mis padres, este título es para ustedes”.

EL ESTUDIANTADO de Suelo Riobravense no se intimidó ante la ola de calor que se sintió la tarde del domingo, y se dejó caer con todo en el desfile chusco que organizo el Gobierno Municipal que preside HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ.

Muchas personas salieron a las calles para presenciar el talento u gracia estudiantil, con diversos cuadros que fueron objeto de muchas carcajadas, porque las ocurrencias estuvieron al día.

El secretario del Ayuntamiento ROBERTO YOLOTL FLORES, llevó la representación del alcalde, e hizo entrega de los cheques que amparaban los premios.

Y los estudiantes se dejaron querer, y disfrutaron del espectáculo musical que se les invitó en la plaza “Benito Juárez”.

HE VISITADO por años el fraccionamiento “Brisas del Campo”, porque por esa área vivió mi hija DANIELA ROMERO BARRERA, y atiendo las invitaciones a carne asada de mi cuñado JESÚS BARRERA, y su esposa GRACIELA GARZA.

Por años he tenido que pasar por tremendo hoyanco que se encuentra precisamente en la esquina, en el cruce de las calles “Halcones” con “Garzas”, y ninguna autoridad se ha tomado la molestia por darle solución a este añejísimo problema.

Soy sincero, tenía varios meses que no lo visitaba y esperaba que ya estuviera arreglado, pero no, ahí sigue el problema; ante el permanente coraje de mi cuñado Jesús y su esposa Graciela, y de muchos otros vecinos.

Se acercó una señora que padece el problema, al lugar en donde convivíamos, y después de ponernos al día y conocernos me pidió: “Si usted conoce al señor presidente dígale que nos solucione este problema.”

Prometí pasar el recado.

Recuerdo que el amigo empresario gasolinero ZACARÍAS MELHEM KURI, conoció de este problema y donó dos camiones de basura; pero hoy nuevamente ese hoyanco sigue dando problemas.

ESO DE las banderas que se llevan a los mítines de campaña no ayuda en nada, ni para las fotos; la gente no logra ver a los candidatos pues los tapan

Abusados para las que vienen; esos que se dicen muy fregones para las campañas de proselitismo.

PARA LOS que les gusta viajar en avión, ya se reiniciaron las operaciones en el Aeropuerto de Reynosa, después de que un avión se atascó el pasado sábado.

Eso provocó que se suspendieran los vuelo ante el enojo de los pasajeros que tuvieron que quedarse a dormir en Reynosa, y hasta en la sala de espera de dicho aeropuerto.

Hubo quejas al por mayor en contra de la empresa porque no atendió con viáticos a las personas que quedaron varadas, unas hasta pedían que las trasladaran al aeropuerto de Apodaca; pero se encontraron con puras negativas y evasivas.

EN ASUNTOS meramente deportivos: El Real Madrid es el campeón de la Liga de Campeones de Europa.

Y Atlas de Guadalajara es el bicampeón del mediocre futbol mexicano, perdiendo y toda la cosa.

PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar este lunes con motivo de su cumpleaños al joven EMILIANO TREVIÑO SERNA, al buen cuate periodista de Suelo Victorense FERNANDO ACUÑA, y al buen amigo de Suelo Reynosense ALFREDO JUÁREZ.

Cumplió años el prestigiado doctor LUIS OCHOA.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.