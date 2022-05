¿Aún hay Alcalde?

Desde hace semanas el Alcalde de Victoria no se ha dejado ver en público y a algunos de sus más cercanos colaboradores tampoco se les ha visto en las oficinas del Palacio Municipal.

Esta situación alienta los rumores de que el edil capitalino está buscando la protección de las autoridades federales para evitar ser detenido por una supuesta investigación en su contra, y también hacen crecer las versiones que advierten que si le encuentran algo a LALITO GATTÁS, unos cuantos de sus cercanos estarían involucrados directamente.

Lo mismo se dice de los alcaldes de Nuevo Laredo, Díaz Ordaz, Hidalgo, Reynosa y Matamoros, y las acusaciones de presuntamente haber participado en la comisión varios delitos se suman a lo que circula en medios digitales y las redes sociales contra ERASMO GONZÁLEZ, OLGA SOSA, ÚRSULA SALAZAR MOJICA y varios más.

Al parecer la “plana mayor” de Morena en Tamaulipas está atravesando por un momento complicado, y no son más que sus acciones, lo que los están llevando a situaciones incómodas, por decir lo menos, y que de ser ciertas las versiones, podrían pagarlo hasta con cárcel.

Lo cierto es que el involucramiento de las autoridades estadounidenses torna a estos casos más preocupantes para los involucrados y sus cercanos, pues aunque en Estados Unidos también hay casos de corrupción en la aplicación de la ley, se sabe que en México el hecho de que el Gobierno Federal esté ideológicamente de lado de los acusados brinda facilidades y algo de protección, pero ya con los ‘gringos’ tras ellos da más confianza de que haya una real aplicación de la ley.

Veremos qué pasa en los próximos días, porque este fin de semana la atención está centrada en el desarrollo del debate de los candidatos a Gobernador de Tamaulipas, en el que está confirmada la asistencia de CÉSAR ‘TRUKO’ VERÁSTEGI y ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ DE OSUNA y se hizo oficial la inasistencia de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Después del encuentro será interesante ver cómo se mueven las preferencias, si sirven los señalamientos y si suma la protección que dará el no ir a exponerse en un debate, y este encuentro marca el inicio de la recta final de la campaña electoral, pasado esto empezarán a realizarse los cierres masivos de campaña.

Por cierto, la encuestitis se agudiza y esta semana se revelaron nuevos datos, obviamente gana quien paga la encuesta que manda hacer, lo importante es lo que se dice y se oye en las calles, y las amenazas no caen bien a la gente, los rumores hacen ruido y la falta de empatía duele a la sociedad, eso ha ido moviendo los números, cada cuarto de guerra está analizando sus números, los verdaderos, esos que cuestan más por saber realmente en dónde se está parado y no cómo se quieren ver.

Esos números ya evidencian que la balanza en las preferencias se sigue moviendo, aún es imposible determinar quién ganará, lo que sí sabemos es quién perderá.

El candidato que planteó empezar de cero se quedará con las ganas de ver su foto en todas las oficinas de dependencias del gobierno estatal, su historial como uno de los peores alcaldes de Victoria lo persigue y no lo dejó subir en las preferencias.

La realidad es que no logró armar una buena campaña, que lo invertido en marketing no fue suficiente para apuntalar su postulación, debía tener movilizaciones, presencia en el estado, acercamientos con la gente, y al contrario, se dedicó sólo a pasearse en lugares bonitos, pero no se metió a las colonias, no quiso desgastar la suela y en las urnas será notorio.

En contraste, TRUKO VERÁSTEGI redireccionó el rumbo de su campaña, a la mitad hicieron planteamientos nuevos conforme fueron escuchando a la gente y eso habla de cercanía, de apertura, pero sobretodo de inteligencia para no creer que sólo uno tiene la verdad de su lado.

TRUKO además ha sido directo, ha dicho que los debates de candidatos a la gubernatura son ejercicios fundamentales para que la sociedad conozca bien cómo piensan los aspirantes, expliquen cuáles son sus propuestas y las contrasten con las de los otros contrincantes.

¿Usted qué piensa?

QUE CURIOSO

Más de un dirigente sindical, gremial o empresarial, está empezando a moverse por debajo del agua, primero se puso una playera con mucha esperanza, pero como no están pintando bien las cosas, han decido cambiar de rumbo y andan consiguiendo cómo pasarse del lado ganador.

Hay quienes están “en el medio” y hablan bonito a los dos aspirantes para quedar bien con quien sea el ganón, pero hay otros que han sido más mesurados y han decidido no fijar posturas ni hablar de preferencias, se mantienen al margen, aunque su corazoncito les dicte que se debe votar para defender sus ideales… o intereses.

@Omar_Reyes

[email protected]