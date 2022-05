El poder siempre ha sido considerado como adictivo; quien lo detenta una vez, quiere más y más, y de plano, no dejarlo. Por eso, en el caso de México, uno que otro presidente ha pensado en la reelección, espero que AMLO sea la excepción. En fin, con eso de las elecciones para gobernador en las cual compite Américo Villarreal Anaya, me trajo un recuerdo extraordinario que tiene que ver con el poder, con Américo, el padre y las circunstancias que se están observando en la presente elección.

Rafael Diez Piñeiro era el Secretario Particular del Gobernador Américo Villarreal Guerra. Un día lo visite y en la plática, de pronto me dice, “quieres saludar al gobernador” y le contesto: ¿le puedo hacer una pregunta? Lo salude, hagan de cuenta una plática común y corriente y le pregunto: ¿En relación con la familia que le ha costado más? Fue una respuesta contundente: la familia paga el tener poder, me comenta, su esposa Presidenta del DIF, un día le pidió una audiencia porque no lo veía ni platicaba con él.

¿TE CAMBIASTE DE CASA?

Conocí a Manuel Muñoz Rocha como funcionario en el gobierno de Enrique Cárdenas; pero luego, un día, fue gerente regional del Banrural. Gracias a José Blas Gil Contreras, su secretario particular, un grupo de periodistas nos reunimos con él. En una de esas reuniones, salió precisamente como ejercer el poder afecta, esencialmente, a la familia. Y su historia, sin duda, unos y otros políticos la han vivido. Se las cuento.

El ejercicio del trabajo como servidor público, en ciertas áreas, es agobiante y posesivo. Salía muy temprano de su casa y regresaba muy tarde; hagan de cuenta que, salía, antes de que sus hijos se levantaban y regresaba cuando ya estaban acostados, dormidos, así que los veían y les daba un beso de despedida o buenas noches y ellos ni se enteraban. Por eso, un día, Manuel hijo, le pregunto: ¿Por qué ya no vives en casa? Tuvo que explicarle los requerimientos de su trabajo en el gobierno.

VIVO CON MAMA.

Ernesto Rufo Appel fue el primer gobernador de la oposición. Carlos Salinas de Gortari lo legitimo reconociendo su triunfo electoral. Empresario, convertido en un líder de su gremio, llevaba una rutina digna de su poder económico. Temprano jugaba al golf en el campestre de su ciudad; ahí mismo, explico en su momento, se daba un baño, se arreglaba y tenía sus primeras citas de negocios. A la una, pasado mediodía, llegaba a su casa, comía, dormía siesta y ya como a las 6 pm volvía a sus reuniones de negocios.

Todo cambio cuando el PAN le ofreció la candidatura a la gubernatura y la gano. Dejo de ir al campestre, de manera rutinaria, ya no tenía sus almuerzos con empresarios y socios empresariales, se la pasaba de gira y en su casa le empezaron a hacer malas caras. Hasta que un día su esposa, muy seria, le puso un hasta aquí: nosotros o la política… y la reportera, no se quedó en ascuas, ¿Qué sucedió? ¿Qué decisión tomo? Y le respondió: “ahora vivo con mi mama”.

EFECTOS DE LA POLITICA.

Esa es la cuestión: la política da poder, riqueza y otros tipos de beneficios. Y el costo, digamos más común o frecuente, es la familia. Por eso vemos, somos testigos, de cómo más de un gobernante concluye su periodo y viene el divorcio. En fin, viene a cuento, porque es conocido por todos que al andar en la política el resultado es, sin mucho tardar, que los enemigos te encuentran defectos y más defectos, es parte de la guerra sucia. Y pese a ello, continúan en la lucha por el poder. En la coyuntura actual el más afectado ha sido Américo Villarreal, el candidato de MORENA.

Irma Rojas, una entusiasta activista de AVA, hace días público en el Facebook que le vale pura… que sea cierto o no lo que dicen de su candidato, que ella confía, cree en él. Y esa es la cuestión: se han ventilado, sobre todo en la redes sociales, sobre su candidato: que su padre, siendo gobernador, le regalo un enorme terreno en la capital; que uso sus influencias y poder en el caso de la custodia de sus nietos; que fue parte del escándalo del carmongate, en fin, que su hijo ha recibido un sinfín de dólares vía transferencia, que ha sido aviador… Cierto o no, son datos y datos que salpican, que lastiman.

MENTIRAS Y VERDADES.

Cuentan que un gobernador se empecino que su compadre, el empresario prospero del pueblo fuera el Presidente Municipal. Lo presiono tanto que acepto, con una condición: estoy tranquilo, así vivo, pero si empiezan a hacerle la vida de cuadritos me voy. Acepto el gobernador: pasados varios meses, el alcalde pide audiencia y le espeta a su compadre: lo dicho, me voy, mira lo que dicen de mí. Preparado, el gobernador saco más y más periódicos. No te preocupes, mira lo que dicen de mí. “órale, esta grueso compadre, pero hay una diferencia: lo tuyo si es cierto”.