¿Declinará Arturo Diez Gutiérrez?

Luego de la pifia que cometió el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro en contra de la periodista Gabriela Villalobos Ravizé durante una conferencia de prensa en Tampico, se fortaleció el rumor acerca de que declinará el candidato a la gubernatura Arturo Diez Gutiérrez Navarro, incluso no se descarta la posibilidad de que lo haga a favor de alguno de sus actuales adversarios.

Y es que en realidad el candidato del MC a la gubernatura no ha logrado atraer la atención de la ciudadanía tamaulipeca, como se puede constatar en todas las encuestas, en donde no pasa del 7% o del 8% de las preferencias electorales, por lo que no se podría considerar como una tercera opción para los votantes.

La estrategia de Diez Gutiérrez Navarro de tener el apoyo tanto político como económico de destacados empresarios de Nuevo León había llamado la atención de la sociedad tamaulipeca, sin embargo, luego de que se difundió la noticia de que ni siquiera tiene el respaldo de su familia política, es decir de la familia Osuna Cobos, se desvaneció la posibilidad de atraer inversiones regias.

En un principio de la campaña tuvo el apoyo del gobernador Samuel García Sepúlveda de Nuevo León, pero luego de la falta de lluvias que han secado prácticamente las presas neolonesas, el mandatario regio pretendió revivir el viejo proyecto de construir un acueducto de 520 kms. a fin de sacar agua del Río Pánuco para abastecer del vital líquido a la zona metropolitana de Monterrey, cuyo proyecto hidráulico se conoce mejor como Monterrey VI, varios grupos de campesinos tamaulipecos protestaron y amenazaron con votar en contra del candidato del MC a la gubernatura.

En esta misma situación se encuentra el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde de Monterrey, puesto que anda muy atareado con el abasto del agua potable que demanda la sociedad regia, sobre todo en estos momentos que se restringió aún más su distribución.

Por lo menos el apoyo de ambos jóvenes políticos que surgieron de las filas del MC no podría beneficiar la campaña de Diez Gutiérrez Navarro, sino por el contrario podría perjudicarlo porque la sociedad tamaulipeca tiene el antecedente de que se quieren llevar del agua del Río Pánuco para satisfacer la demanda del vital líquido en la zona conurbada de Monterrey.

Ante esta situación no se puede descartar la posibilidad de que decline porque no tiene la mínima posibilidad de ganar la elección del próximo 5 de junio, por lo que ahora se vuelve interesante ver sí decide apoyar a alguno de sus dos actuales adversarios.

Se habla de que Diez Gutiérrez Navarro se encuentra más identificado con el candidato de la coalición “Va por Tamaulipas”, César Augusto Verástegui Ostos, por lo que no se descarta la posibilidad de que decida finalmente sumarse a la alianza del PAN, PRI y PRD.

Tampoco se puede descartar la posibilidad de que decida apoyar al candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, Américo Villarreal Anaya, quien por cierto anda feliz porque finalmente logró que se sumará a su campaña el joven alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz y su mamá.

Y aunque Diez Gutiérrez Navarro ha dicho en reiteradas ocasiones que no declinará porque confía en la expansión que ha tenido el MC en otras partes del país, lo cierto es que el rumor cada día se fortalece ante las escazas posibilidades de ganar la contienda electoral del próximo 5 de junio.

Por otra parte, pero sin dejar el tema de la elección a la gubernatura, la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, que preside Sergio Ruiz Castellot reveló que 454 personas fungirán como observadores electorales durante la elección para gobernador.

De las 454 personas interesadas, 41 solicitudes han llegado a la sede de la Junta Local Ejecutiva de Tamaulipas, 7 en la Junta Distrital 01 de Nuevo Laredo, 40 en la Junta Distrital 02 de Reynosa, 38 a la Junta Distrital 03 de Río Bravo, 56 a la Junta Distrital 04 de Matamoros, 47 a la Junta Distrital 05 de Ciudad Victoria, 32 a la Junta Distrital 07 de Mante, 122 a la Junta Distrital 07 de Madero, 44 a la Junta Distrital 08 de Tampico y 21 a la Junta Distrital 09 de Reynosa.

Ruiz Castellot dijo que varias de las 454 personas ya se han desempeñado como observadores, por lo que conocen muy bien las actividades que deben realizar durante la jornada electoral.

En otro tema, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo seguramente dirá que se trata de un complot que el periódico El País de España haya publicado un extenso reportaje acerca del peritaje final de la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV), en donde indica claramente que las fallas en las inspecciones y el mantenimiento son causas recurrentes de la tragedia de la Línea 12 del Metro en donde murieron 26 personas y más de 70 resultaron con lesiones, algunas graves que todavía no han podido recuperarse.

El peritaje final indica también que la falta de control fue el detonante del desplome de la Línea 12 del Metro entre las estaciones de Tezonco y Olivos, además de los problemas de diseño y construcción que se habían dado a conocer en los dos informes anteriores.

De nada le sirvió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México tratar de ocultar el peritaje final de la empresa DNV, puesto que todo apuntaba que hubo negligencia de parte suya cuando no destinó el recurso necesario para realizar el mantenimiento necesario en la llamada Línea Dorada del Metro.

Correo electrónico: [email protected]