Reformas México: Repulsivamente presidencialistas…

El sistema presidencial apesta en el horizonte latinoamericano. Lo escribiré un “gugol” si es necesario y háganle como quieran, pero los pretendidos ajustes electorales, en nuestra ficción de separación de poderes, solamente son parche para el desarrollo.

Y también en el mismo sentido, sostendré contra lo que sugieran, que no tenemos la idiosicrasia, pero creo que la nación debe avanzar a un sistema mixto que considere “el parlamentarismo”, donde el Jefe del Ejecutivo no sea su “alteza serenísima”, como le coloca la Carta Magna.

Y eso de que “se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará «Presidente de los Estados Unidos Mexicanos», quede enterrado.

Vayamos por un mandatario que sea real par del legislativo, que no se pretenda “Dios en la Tierra” y que sea, al menos, un jefe de la nación, es decir de todos que no invente cuentos cada 6 años y que no entregue un reguero de pobreza, muerte y cuentos baratos de avance en el bienestar.

Un sistema donde el Jefe de México, AMLO y como debió ser con los anteriores, rinda cuentas con sus pares en el Congreso, sin una supremacía que le determina y permita el control autoritario de los ingresos hacendarios.

Una modificación así, claro que sería de Altísima Tranformación Progresista y no la que se vende partiendo de nuestra deformación Histórica, que nos acerque a un sistemas parlamentario con representación, legislación, legitimación permanente y sobre todo control del y al Ejecutivo.

En el presidencial, que no es que sea malo pues sus mentores los Estados Unidos, los poderes funcionan, complementan, auditan y controlan, pero en México y hasta Argentina los jefes de cada nación, son hacendados mediavales, reyes, monarcas y todas las deformaciones de que la historia, seguramente vomitará.

Y les doy una fuente y texto para que mejor entiendan lo que NO pasa en México. (https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3868/4849).

“Joseph LaPalombara escribió que en el sistema presidencial: a) El presidente, quien es jefe de estado y de gobierno a la vez, es independiente del Poder Legislativo y, por tanto, no depende mayor ni continuamente de éste para su existencia o sobrevivencia; b) Los poderes Legislativo y Ejecutivo son independientes: el primero no está obligado a aprobar los proyectos de ley que provienen del Ejecutivo, pero éste puede vetar los proyectos de leyes del congreso; c) El presidente tiene la facultad de realizar nombramientos; d) El Ejecutivo puede apelar directamente al pueblo a través de plebiscitos y referendos; e) El Legislativo puede juzgar y remover al presidente; f) Éste posee facultades para designar a los miembros del gabinete, para presentar iniciativas de ley y para preparar el presupuesto; g) El pueblo elige al presidente y espera que sea su líder”.

Suena bonito, pero lamentablemente en lo que vemos en estos días en México y en muchos países de nuestros continente, todo se resume a una pifia, un galimatías que como ciudadanos deberías detestar.

Pero bueno cada quien sus negocios…

Lo mejor de cada casa…

Y mientras la campaña avanza en Tamaulipas, qué hacen los alcaldes. ¿Todos están verdaderamente aplicados en ayudar a los candidatos emanados de los partidos que los llevaron al poder?

Ya le daremos una repasada mientras, bien por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y su rector Guillermo Mendoza Cavazos, por organizar la Feria Universitaria del Libro UAT 2022, esta vez con la temática Medio Ambiente.

La misma se realizará del 24 al 30 de octubre de este año en el Gimnasio Olímpico del campus de Tampico. Con el mismo se busca sea uno de los importantes a nivel nacional y contará con reconocidas editoriales, investigadores, docentes y estudiantes de la universidad.

Y en el contexto de los últimos días, el ex dirigente empresarial Jorge Pensado Robles, reiteró la importancia de que los candidatos, todos, tengan en cuenta en el centro a la seguridad.

“No es momento para volver al pasado, pues recordemos que hace poco más de cinco no era posible viajar por carretera, los índices de secuestro y extorsión eran muy elevados, hoy, con todo y lo que falta por hacer, reconocemos que se ha mejorado”.

Del cuarto piso.- Y una manera de debate es el que ya organiza la Cámara Nacional de Comercio, pero bajo el formato del Foro Político, al que ya veremos si van los tres.

Al momento solamente han confirmado Arturo Diez Gutiérrez Navarro, de Movimiento Ciudadano, y César Augusto Verástegui Ostos, de la coalición PAN-PRI-PRD. Queda pendiente Américo Villarreal de Morena, PVEM y PT.

Nostra Política.- “Cuando yo era chico me decían que cualquiera podía llegar a presidente de la nación. Estoy empezando a creerlo”. Clarence S. Darrow.

