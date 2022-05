Queja sindicales suenan bofo

Pese a los multitudinarios mítines que convocan principalmente los dos principales candidatos a la gubernatura del estado CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS “el truko” y AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, miles de electores saben bien por quién habrán de sufragar el día cinco de junio, el simple hecho de acudir no garantiza que todos los asistentes vayan a votar por el partido que los convoca.

De sobra es sabido que miles de ciudadanos no votarán por el partido que los invita, tan simple que muchos de ellos acuden bajo presión laboral so pena de ser sancionados por la autoridad en turno, de tal suerte que lo que se ve en los mítines de ambos candidatos no refleja la realidad y eso habrá de confirmarse el dia de la votación.

Por lo pronto los candidatos seguirán haciendo la lucha y moviendo las estructuras con las que cuentan pues al final del día tienen que proseguir con el plan trazado.

En medio de todo esto ya hay un marcado interés por parte de los llamados indecisos quienes de acuerdo a diversas encuestas este grupo ha disminuido considerablemente lo que significa que ya tomaron partido en la contienda.

Que como habrán de atraer mayor número de electores, eso será de acuerdo a la labor de convencimiento de cada uno de los candidatos, quienes tengan mayor capacidad y sobre todo mejores propuestas serán quienes se lleven la mejor cauda de electores a su redil sin duda alguna.

Hasta el momento las encuestas realizadas posicionan a MORENA, PT y PVEM de la coalición “Juntos Hacemos Historia” y a PAN,PRI y PRD de la alianza “Va Por Tamaulipas” respectivamente como las dos principales fuerzas políticas en la contienda observándose al candidato de Movimiento Ciudadano ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ estancado en un muy lejano tercer sitio y con super mínimas posibilidades de alcanzar a los punteros.

En medio de todo esto hay que destacar el gran avance que ha tenido el abanderado de la coalición “Va Por Tamaulipas” “ el truko” VERÁSTEGUI OSTOS en comparación a su inicio de campaña donde aparecía muy pero muy por debajo del más aventajado que era AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, hoy la situación es sumamente diferente tan lo es que existen encuestas que ya lo ubican por encima de su más acérrimo rival político en la contienda siendo precisamente el abanderado de la coalición “Juntos Hacemos Historia”.

Por lo demás los tres candidatos continúan con su perorata de ser ellos los mejores en todos los sentidos y para ello ofertan toda clase de apoyos y beneficios en salud, seguridad y educación principalmente.

En todo esto no hay que dejar por un lado la mentada guerra sucia, la misma que día a día sube de tono para muestra ahí está por ejemplo lo que dice el representante de Movimiento Ciudadano quien ha dado mayor importancia al ataque a los dos punteros donde los acusa de muchas cosas sobre todo las que tienen que ver con materia de corrupción.

En otra cosas quien sigue defendiéndose como puede es la coordinadora de la bancada de MORENA en el Congreso de Estado, la diputada local URSULA SALAZAR MOJICA a quien nuevamente le volvieron a sacar un audio donde presuntamente negocia con un proveedor, por cierto al parecer el mismo con quien se le escucha en su primera conversación filtrada.

Lo grave del caso es que según sus detractores aseguran que existen más audios que la relacionan con los muy mentados “moches”.

En fin por lo pronto la diputada afirma no tener ningún temor de todo lo que se dice en su contra incluso, asienta que todo obedece a actos de campaña envuelto en el proceso electoral que se vive en Tamaulipas.

Todo ello ocurre cuando supuestamente la Fiscalía General de Justicia asegura que la voz que se escucha al menos en el primer audio filtrado, corresponde a la diputada SALAZAR MOJICA.

Por cierto que llama poderosamente la atención que la autoridad estatal haya atendido el caso con una celeridad que sorprende cuando existen casos que tienen meses sin ser siquiera atendidos y luego dicen que no hay distingos de colores en la aplicación de la justicia.

En otro punto huecas por decir lo menos todas las palabras, expresiones, deseos y lamentaciones hechas en el dia del trabajo por numerosos dirigentes gremiales, tan simple que sus quejidos nomas no son escuchados por las cúpulas, es decir todo lo dicho suena bofo por llamar de alguna manera su actitud.

Desde luego las bases obreras y trabajadores diversos, agradecen la postura asumida por los líderes sindicales quienes en sus exigencias solicitan una bola de beneficios que impacten en los derechos laborales logrados a lo largo de los años.

Por lo pronto pasa otro día más del trabajo con paupérrimos logros por parte de las cúpulas sindicales, lo que sí existe es una sumisión sino absoluta si importante a los gobiernos y de ello, hay constancia.

