Aspirina lanza El Botiquín Más Pequeño del Mundo

Ciudad de México a XX de abril de 2022.- En la actualidad, el estudio de las propiedades de la materia en su escala más pequeña representa uno de los mayores motores del avance tecnológico y científico.[i] ¿A qué nos referimos? Si hablamos de tecnología, por ejemplo, los expertos realizan estudios y manipulan materia en tamaños increíblemente pequeños y contribuyen a mejorar productos que la gente utiliza en su vida diaria[ii]. Específicamente en la medicina, se ha utilizado la nanotecnología para la creación de fármacos que permiten mejorar la calidad de vida de las personas[iii]. Con todo esto, podemos notar que, incluso en lo más pequeño, podemos encontrar grandes beneficios.

Aspirina® es un claro ejemplo de esto. Desde 1899, ha ofrecido una solución sencilla, pero poderosa ya que ha implementado nuevas tecnologías utilizando micropartículas de ácido acetilsalicílico que permiten una absorción más rápida y en consecuencia un alivio más rápido [iv]. Podríamos decir que la Aspirina por sí misma, ya podría considerarse un botiquín, ya que no solo alivia el dolor de cabeza, sino también ayuda en el alivio de dolores dentales, articulares y musculares. Pero, aun así, la marca ha estado buscando algo más que pueda ofrecerles a las personas para que puedan llevarla a donde sea de una forma muy práctica. Para ello, desarrolló el concepto del “Botiquín más Pequeño del Mundo”, una iniciativa que presenta una caja diminuta que se puede colocar en cualquier lugar en donde alguien pueda necesitar alivio. Como parte de esta iniciativa, también se realizaron dos murales en la CDMX ubicados en José Vasconcelos 117, San Miguel Chapultepec y en Avenida Chapultepec 68, Colonia Doctores. Esto, con la finalidad de que las personas pudieran conocer, tomarse fotos y recibir su botiquín. Si deseas conocer más información sobre estas activaciones, te invitamos a visitar: https://elbotiquinmaspequenodelmundo.com/.

Si después de leer esto, te estás preguntando, ¿en qué tipo de situaciones puede ser útil llevar contigo “El Botiquín Más Pequeño del Mundo”, nosotros te lo contamos:

1.- Si eres deportista: ¿hacer ejercicio es tu pasión? Cuéntanos, ¿cómo te va con el dolor muscular? ¿La rodilla ya dejó de doler? Sufrir dolencias al practicar deporte podría considerarse normal debido a las cargas e intensidades de trabajo físico; sin embargo, debes de tener cuidado de usar el equipo y la técnica correcta para no lastimarte. Un mal entrenamiento podría derivar en una lesión para siempre[v]. Hacer deporte es lo mejor que puedes hacer por tu bienestar, pero ¡qué difícil es lidiar con el dolor muscular!

2.- Si estás estresado todo el tiempo: ¿nunca tienes tiempo? ¿Vives completamente estresado? Es probable que te ocasione dolor de cabeza, irritabilidad y baja tolerancia. El estrés es el nuevo padecimiento del siglo XXI[vi]: por eso, aprende a controlarlo a través de ejercicio, una película, una buena lectura o un pasatiempo que te haga desconectarte del ajetreo diario.

3.- Si eres godín: ¿pasas más de 8 horas sentado en una silla incómoda y con una pésima postura? ¿El celular es una parte extendida de tu cuerpo por tu trabajo y te la pasas texteando y atendiendo llamadas? ¡Lo tenemos! A ti te duele la espalda, los dedos de las manos te molestan y sufres permanentemente de dolor en las articulaciones.

4.- Si no asistes al odontólogo con regularidad: Si no eres de las personas que visita a su odontólogo con regularidad, cabe la posibilidad que pronto padezcas de dolor de muelas lo que puede llegar a ser demasiado molesto. Recuerda, no pospongas más tus citas y acude como mínimo, una vez cada seis meses para mantener tu salud dental. [vii]

5.- Si te encanta la fiesta: ¡Lo sabemos! Puedes también sufrir de dolor de cabeza. El no dormir bien, y desvelarse constantemente pueden llegar a generar dolores de cabeza fuerte e incluso migraña y acarrear problemas de salud.[viii] Recuerda: la fiesta y diversión es importante en la vida de cualquier persona, pero también lo es dormir bien.

Para cada problema hay una solución y que mejor que tenerla a la mano todo el tiempo. Recuerda llevar siempre Aspirina® en tu botiquín, que a través del ácido acetilsalicílico, podrá ayudar en el alivio del dolor, la fiebre y la inflamación. ¡No te pierdas la oportunidad de conocer el#BotiquínMásPequeñoDelMundo.

