Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con más de dos décadas de trabajo territorial y militancia dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lorena Zapata Medina confirmó su interés de participar en el próximo proceso interno de su partido con miras a contender por la Presidencia Municipal de Victoria.

La actual secretaria de Bienestar Social del Ayuntamiento capitalino señaló que se siente agradecida por aparecer en diversas mediciones ciudadanas como una de las figuras mejor posicionadas de Morena para encabezar la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación en la capital tamaulipeca.

“Me siento muy halagada, es una muestra del trabajo en territorio. Sí quisiera aparecer en las encuestas de mi partido, pero vamos a esperar los tiempos”, expresó.

Zapata Medina confirmó que tiene interés en participar el próximo 21 de septiembre, fecha en la que Morena elegirá al Coordinador Municipal para la Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación, proceso que podría perfilar a quienes busquen competir en futuras elecciones.

Sin embargo, aclaró que actualmente está concentrada en las responsabilidades que desempeña dentro de la administración municipal, cargo que le fue encomendado por el alcalde Eduardo Gattás Báez.

Indicó que su prioridad es continuar atendiendo los programas y acciones de bienestar dirigidos a las familias victorenses, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La funcionaria reiteró que respetará los tiempos y procedimientos internos de Morena antes de tomar cualquier decisión relacionada con una eventual candidatura.