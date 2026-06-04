Costos de operación podrían duplicarse por consumo de energía eléctrica

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La construcción de la segunda línea del acueducto representa una solución estratégica para garantizar el abasto de agua en Ciudad Victoria, pero también traerá consigo importantes desafíos financieros para la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) y el Ayuntamiento capitalino.

Así lo advirtió el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, quien reconoció que el organismo operador enfrenta actualmente un déficit operativo que podría agravarse una vez que entre en funcionamiento la nueva infraestructura hidráulica.

Explicó que la primera línea del acueducto genera un gasto mensual de entre 11 y 12 millones de pesos por concepto de energía eléctrica, por lo que la operación de una segunda línea elevaría el costo a más de 22 millones de pesos mensuales.

“Si una línea cuesta alrededor de 11 o 12 millones de pesos de luz, con dos estaríamos hablando de más de 22 millones”, señaló.

El funcionario detalló que la Comapa requiere aproximadamente 30 millones de pesos al mes para cubrir sus gastos operativos, mientras que sus ingresos rondan los 25 millones de pesos, lo que genera una presión constante para cumplir con pagos de energía, nómina, cuotas patronales, derechos de agua e impuestos.

Reséndez Silva sostuvo que el principal reto en los próximos años no será únicamente garantizar el suministro del vital líquido, sino encontrar mecanismos financieros que permitan sostener la operación de la nueva infraestructura sin afectar otros servicios públicos.

Asimismo, reconoció que la recolección de basura continúa siendo una de las áreas más complejas para el municipio debido a las constantes fallas mecánicas que presentan las unidades recolectoras.

“Ya no son tiempos para improvisar”, afirmó al destacar la necesidad de planear e invertir de manera permanente en los servicios públicos.

A los desafíos operativos se suma también el pago de pensiones municipales, una obligación que continúa ejerciendo presión sobre las finanzas locales.

Pese a este panorama, aseguró que actualmente servicios como el alumbrado público, la recolección de basura y el mantenimiento de áreas verdes mantienen una cobertura de entre el 90 y 95 por ciento en la capital del estado.

Finalmente, indicó que el Ayuntamiento buscará fortalecer la coordinación con los gobiernos estatal y federal para hacer frente a los retos financieros que implica el crecimiento de la infraestructura urbana y la demanda de servicios en Ciudad Victoria.