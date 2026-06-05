Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Cinco personas resultaron lesionadas luego de la volcadura de un camión que transportaba madera en la zona serrana del ejido La Aurora, ubicado sobre la carretera interejidal de este municipio.

El accidente se registró durante la tarde-noche de este jueves, lo que provocó la movilización de corporaciones de auxilio tras el reporte recibido a través del número de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil del Estado y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes desplegaron un operativo especial debido a las complicadas condiciones de acceso al sitio del percance.

De acuerdo con información preliminar, el punto donde ocurrió la volcadura se localiza a aproximadamente dos horas de camino en la sierra, por lo que los cuerpos de rescate establecieron una estrategia de atención desde la zona baja del ejido mientras otro grupo se trasladó hasta el lugar para auxiliar a los ocupantes de la unidad.

Las autoridades informaron que dos de los lesionados presentaban heridas de consideración, mientras que otras tres personas sufrieron lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Las ambulancias permanecieron en espera para realizar el traslado de los afectados a centros hospitalarios de la capital del estado una vez concluidas las labores de rescate.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas que originaron el accidente, por lo que continúan las investigaciones correspondientes.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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