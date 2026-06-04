Ciudad de México.– El Club América anunció a Guillermo Almada como su nuevo director técnico para el torneo Apertura 2026, marcando el inicio de una nueva etapa deportiva tras la salida del estratega brasileño André Jardine.

El entrenador uruguayo, nacido en 1969, llega a las Águilas respaldado por una exitosa trayectoria tanto en el fútbol mexicano como internacional, donde ha destacado por su propuesta ofensiva y su capacidad para impulsar el desarrollo de jóvenes futbolistas.

Almada dejó huella en la Liga MX durante su paso por Santos Laguna, equipo al que dirigió desde 2019 y con el que alcanzó el subcampeonato en el torneo Guard1anes 2021.

Su consolidación llegó con Pachuca, institución que asumió en 2022 y con la que conquistó el título del Apertura 2022, además de levantar la Concacaf Champions Cup, logros que lo posicionaron entre los entrenadores más exitosos del fútbol mexicano en los últimos años.

Antes de llegar a México, también destacó en Sudamérica al proclamarse campeón de la liga ecuatoriana con Barcelona de Guayaquil en 2016.

La directiva azulcrema apuesta por la experiencia y filosofía de Almada para fortalecer un proyecto que buscará combinar resultados inmediatos con el crecimiento de talento proveniente de las fuerzas básicas.

Con su llegada, América inicia oficialmente una nueva era con el objetivo de mantenerse como protagonista en la Liga MX y competir por todos los títulos en disputa durante el Apertura 2026.