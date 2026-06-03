Junio 03 de 2026

Ciudad de México.- El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, sostuvo una reunión de trabajo con el subdirector de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, Gustavo García Huirache, así como con representantes de las Divisiones Norte y Centro de Tamaulipas, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional en temas estratégicos relacionados con el suministro y la infraestructura eléctrica del estado.

Durante el encuentro, el secretario reconoció el trabajo que realiza la Comisión Federal de Electricidad, encabezada por su directora general, Emilia Esther Calleja Alor, particularmente en materia de confiabilidad operativa, mantenimiento de la Red General de Distribución y atención oportuna a interrupciones del servicio eléctrico, manteniendo indicadores SAIDI y SAIFI con resultados destacados conforme a estándares internacionales.

Asimismo, se abordaron temas prioritarios relacionados con el suministro eléctrico para sistemas de bombeo de agua potable, la coordinación de libranzas programadas y las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura eléctrica del estado, con el objetivo de fortalecer la continuidad y eficiencia del servicio en beneficio de las y los tamaulipecos. En este sentido se impulsarán acciones preventivas y de contingencia.

Durante el encuentro se fortaleció la coordinación interinstitucional para continuar avanzando hacia la meta de lograr la electrificación total en Tamaulipas rumbo al 2028, sumando esfuerzos y capacidades en beneficio de las familias tamaulipecas.

Asimismo, se acordó mantener una mesa de seguimiento para atender de manera oportuna los programas de mantenimiento y modernización de las Redes Generales de Distribución, reforzando la confiabilidad, continuidad y eficiencia del servicio eléctrico, además de impulsar acciones preventivas y de respuesta ante contingencia en todo el estado que garanticen que procesos críticos, como el rebombeo de agua, entre otros, no se vean afectados.