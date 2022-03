Me levanto y leo las noticias y veo que el presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, sigue empecinado en pelarse con aquellos que supuestamente lo agreden.

Y los que verdaderamente agreden a la población, al ciudadano pacífico y trabajador, les sigue mandado abrazos y besos.

Para los otros que no traen armas como CARLOS LORET DE MOLA, LILY TÉLLEZ, CLAUDIO X. GONZÁLEZ, todo el odio, todo el rencor.

Estos tres personajes han estado duro y dale por la aplicación de las políticas públicas del presidente López Obrador, tan así que ya los menciona para ser candidatos en el 2024.

Pero anda bien perdido el inquilino de Palacio Nacional, porque la real fuerza opositora radica en Monterrey, con dos personajes que ahí viven y mandan, es por los que debería de preocuparse, no los tres arriba mencionados y hasta por DAMIÁN ZEPEDA.

Pero, en fin, con algo tiene que entretenerse.

RICARDO ANAYA, fue bien cabrón al decir: “No piensan, no evalúan, no les importan las consecuencias; sus dos brújulas son la ocurrencia y la venganza; ya lo hemos dicho, no son iguales, resultaron peores”.

EN SU TIERRA de origen que es Reynosa, en donde no ha ganado absolutamente nada, me refiero a la cuestión electoral, porque en la cuestión económica se ha despachado a lo lindo; el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, realizó su primer episodio de lo que será su sexto y último informe de gobierno.

El Gobierno Federal le envió un segundón como su representante un tal NICOLÁS BELLIZIA, aunque sí estuvo presente el líder nacional del Partido Acción Nacional MARKO CORTÉS, que le ve cara de candidato a la presidencia en el 2014 al gobernador García.

Pura dulzura en este primer episodio; y es otro que con algo tiene que entretenerse.

Tan así que comentó muy gustoso y quitado de la pena y sin la más mínima vergüenza: “Es momento de seguir creciendo, y decidir la continuación del cambio alcanzado, es momento de seguir mirando hacia adelante, seguros de no retornar al pasado y de confiar en que seguiremos juntos construyendo el Tamaulipas de progreso, paz y armonía. Hoy Tamaulipas es más grande, y mañana, con el compromiso de sus gobernantes y ciudadanos, lo será todavía más. Hagamos que prevalezca nuestra memoria y determinación para continuar la ruta hacia el crecimiento de Tamaulipas”.

Y no se anduvo por las ramas: “Hoy me manifiesto contento por lo realizado, pues sé que nuestra gente y nuestro estado puede continuar dando mucho más. Por eso es que vamos a seguir con más acciones, vamos a cerrar fuerte hasta el último minuto de mi mandato; sigamos entonces trabajando unidos en un solo equipo, llamado Tamaulipas dando continuidad a nuestra decisión de cambio para superar las asignaturas pendientes y enfrentando con optimismo los retos por venir”.

Presumió fotos del recuerdo con el gobernador García, y con el que será el abanderado a la gubernatura CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, el que fuera presidente municipal de Suelo Riobravense CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, trajeadito y toda la cosa.

INTENSA la acción en rehabilitación de luminarias por parte del Gobierno Municipal de Suelo Riobravense que preside HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ.

Fueron vistas cuadrillas de Servicios Primarios Municipales y Bienestar Social, laborando a todo lo que da en los sectores “Satélite” y “Azteca”.

Alrededor de medio centenar de lámparas han sido rehabilitadas en esos dos sectores.

Por otro lado, se dieron múltiples acciones en el mejoramiento de espacios públicos que son muy frecuentados por las familias.

Se trabajó en los sectores: “Morelos”, “Misiones del Puentes y “Brisas del Campo”, y en el albergue para la mujer que sufre de maltrato.

AHORA se unieron al proyecto de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, gestores sociales de la capital del estado como ALICIA CASTILLO, HEIDI ESTRADA, IVÓN MEDINA, YESENIA OLVERA y RUBÉN CONTRERAS LOREDO, quienes expresaron: “Nos estamos sumando al “El Truko”, de nuestro amigo, sabemos que es una persona de confianza, muy comprometida con los victorenses, con los tamaulipecos, más que nada porque que es gente de nuestro estado, y con él vamos con todo por el bienestar”.

Y llamó poderosamente la atención la adhesión del exalcalde de Suelo Vallehermosense, que todavía trae con que, EFRAÍN DE LEÓN, quien expresó: “Consideramos los ex presidentes, la clase política y empresarios que queremos tener un gobernador como CÉSAR VERÁSTEGUI; es un hombre que donde lo conoces te jala, no tenemos ninguna duda que puede ser un excelente gobernador de Tamaulipas”.

TUVIMOS un fin de semana muy ajetreado con familiares y amigos, más con los primeros que con los segundos, pero luego nos pusimos tristes y con algo de llanto al enterarnos de la muerte de nuestro tío político JOSÉ GUADALUPE FLORES AUCES, que ocurrió el este domingo en Lufkin, Texas.

Ya estaba muy malo.

Descanse en paz el tío Lupe, como gustosamente lo llamábamos.

Nuestro más sentido pésame para su esposa BLANCA GARCÍA y toda su familia.

CUMPLIERON años el este domingo CUAUHTÉMOC FLAMARIQUE, el expresidente municipal de Suelo Victorense OSCAR ALMARAZ, CARLOS BENET LÓPEZ y SERGIO TAVARES.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

TERMINAMOS, PERO VOLVEREMOS…D…M…

