Repudia Movimiento Ciudadano que diputados morenistas vean como moneda de cambio curules

Es una vergüenza el espectáculo que han dado en el Congreso del Estado, legisladores que han abandonado sus bancadas.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Es una vergüenza que legisladores de MORENA en el Congreso del Estado, vean como moneda de cambio sus curules, abandonen sus bancadas y descaradamente apoyen políticas contra el pueblo que impulsan los legisladores del Partido Acción Nacional, afirmó Juan Carlos Zertuche Romero, Coordinador estatal de Movimiento Ciudadano.

“Los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas, donde legisladores han cambiado de partido o han renunciado a sus bancadas, deja mucho que desear del trabajo, ya que el trabajo de un legislador debe ser dirigido exclusivamente a velar por el bien común del pueblo de Tamaulipas, no a intereses particulares o partidistas”.

Dijo que es un espectáculo deprimente el que han encabezado los legisladores quienes se olvidaron por completo del compromiso que asumieron con los ciudadanos.

“Mientras los Diputados del PAN y de MORENA, en cada sesión se enfrascan en grillas, peleas y discusiones, que no le dejan nada de beneficio al pueblo de Tamaulipas, nuestro representante en el Congreso, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, presenta iniciativas, puntos de acuerdos y decretos en beneficio de la gente”, indicó.

“Desde que inicio la legislatura a la fecha, el Diputado de Movimiento Ciudadano en el Congreso del estado, ha presentado 18 iniciativas totales, 13 promoventes, 5 suscritas, 11 puntos de acuerdo promovente y 7 decretos”, señaló el dirigente del partido naranja.

Dijo que esto habla del compromiso que tienen los representantes del partido, con los ciudadanos, donde el principal compromiso es la defensa de los intereses del pueblo y no los particulares como lo hacen representantes de otros organismos políticos.