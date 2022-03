Los 46 minutos de Américo en El Universal…

La plana mayor del área editorial de El Universal, el periódico con más circulación en México, estaba presente, dijeron que era un foro de análisis político y ahí tenían sentado, frente a ellos, a Américo Villarreal Anaya a quien ya identifican como virtual candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas.

El tiempo alcanzó para hablar de las condiciones del Estado en administración pública, seguridad, desarrollo social, empleo, salarios, y hasta le cuestionaron su origen del PRI, en general de todo, “menos de propuestas, porque no son los tiempos y la legislación lo prohíbe”, le dijeron.

Es otro el Doctor, fue directo, contundente, aunque justificaba cada cosa con análisis y juicios que se recogieron de los tamaulipecos a través de encuestas que, afirmó, se hacen en medio de las circunstancias políticas.

“Se identifican tres grandes problemas, hay de circunstancias de percepción social y otras de percepción de la gestión propia administración pública, el primer problema es la inseguridad que se vive en la Entidad, es lo que nos muestran las encuestas, seguido por la oportunidad de mejores salarios para llevar beneficios a la familia y la falta de tener gobiernos atentos a lo que les corresponde hacer, que vean por el bienestar social, gobiernos que se perciben con desaseo en la administración, en general la demanda es un gobierno que escuche, cercano, honesto”, respondió.

Luego, cuando respondió al futuro de los actuales funcionarios, se limitó a decir que cada uno será responsable de sus actos.

Sobre el pasado en los gobiernos del PRI especificó que su trabajo fue institucional y le valió para tomar experiencia sobre temas de la salud.

“Mi padre militó en el PRI cuando el partido era otro PRI, él fue del PRI cuando prevalecía la justicia social y la democracia y la sociedad lo aquilató y consideró que merecía su nombre colonias, parques, obras, por eso es toda una marca que ayuda, pero también, en lo personal, somos de resultados y por eso la encuesta nos permitió llegar a esta responsabilidad, concretando, en mi caso nunca tuve ninguna representación partidista por ese partido, hasta que vimos este proyecto de nación participé en la política partidista, hay hombres que se cambian de partidos para conservar sus principios, lo decía Winston Churchill, es mi caso”.

Así Villarreal Anaya, un aspirante que habló de los aspectos pendientes en la Entidad, las especificadas más otras en materia agropecuaria, en pesca y, que para construir paz se requiere crear un gobierno con liderazgo, honesto, atento de las necesidades de la gente, austero, bajo los proncipios que sustenta MORENA.

También afirmó que en lo federal hay una gran voluntad política y apoyo administrativo para para que la sociedad comience a sentir una modificación de la salud como un derecho humano, modelo que en su momento se tiene que establecer en Tamaulipas.

Del narcotráfico dijo que Entidad ha sido afectada por la delincuencia y luego explicó la manera que él enfrentaría el problema, atacando las causas que la ocasionan como lo hace el gobierno federal en todo el país, a través de los programas sociales, de la educación, de la mejora salarial, de disminuir la carga impositiva en la zona fronteriza, buscando disminuir la tendencia social a refugiarse en las actividades ilícitas.

Finalmente reconoció que en toda la dinámica de un gobierno lo más importante es la sociedad, de una sociedad que se preocupe por construir paz lo que solo se va a lograr al incrementar los programas educativos, culturales, deportivos, fuentes de empleo mejor pagadas al ir incorporando a la dinámica económica nacional e internacional a un Estado tan importante como Tamaulipas.

A grandes rasgos esos fueron los 46 minutos con 25 segundos de Américo Villarreal en El Universal, y más allá de lo dicho lo que quizá valga la pena es dejar constancia que la elección que se avecina no será nada sencilla para nadie, que tanto el aspirante de Morena como El Truco César Verástegui, le están metiendo toda la carne a asador…

JUBILADOS CON EL TRUKO… La Asociación Civil Proyecto Tamaulipas y la Asociación de Jubilados y Pensionados Federales “Guadalupe Victoria” suman su fuerza y se pronuncian para respaldar el proyecto que encabeza César Verástegui Ostos, precandidato a la gubernatura por la alianza Va por Tamaulipas

Cabe destacar que José Mario Doria Almaguer, dirigente del organismo “Proyecto Tamaulipas” dijo que cuentan con presencia en 29 municipios del centro, norte y sur de la entidad; añadió que a ellos se incorporará la Asociación de Jubilados y Pensionados Federales “Guadalupe Victoria”.

En este sentido, ambas organizaciones estarán trabajando en torno al precandidato a la gubernatura César Augusto Verástegui Ostos, ya que consideran que “Truko” Verástegui es una persona de compromisos, de palabra, con amplio conocimiento de Tamaulipas, sus regiones, sus problemas y sus oportunidades.

https://www.eluniversal.com.mx/video/elecciones/tamaulipas-2022-entrevista-con-americo-villareal

Entre los motivos por los que decidieron apoyar este proyecto destaca su convicción de que nuestra entidad necesita alguien que conozca las necesidades de los tamaulipecos.

“Necesitamos alguien que sepa cómo se labra la tierra, que sepa, lo que se batalla para pagar un recibo de luz, alguien que no haya vivido de un nombre o un apellido, que no esté esperando a que una ola lo saque de la playa, solamente quien no trabaja no se equivoca, pero él ha salido muy bien librado”, afirmó.

Manifestó que tanto la Asociación Civil Proyecto Tamaulipas y la Asociación de Jubilados y Pensionados Federales “Guadalupe Victoria coinciden que dentro de quienes se nombran para competir por la gubernatura de la entidad, es César Verástegui Ostos el más preparado, “es un hombre de trabajo, de compromiso, alguien que conoce los sentimientos de la gente”, afirmó Doria Almaguer quien remata: “es la mejor opción”, reiteró.

Proyecto Tamaulipas tiene presencia en municipios como Río Bravo, Padilla, Soto la Marina, Victoria, Llera, Madero, Altamira, Jaumave, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Güémez, Camargo entre otros.

ACREDITAN DOCTORADO DOCENTES DE LA UAT… Diecinueve docentes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) pertenecientes a la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR) obtuvieron el grado académico de doctor, fortaleciendo así la formación del profesorado para desarrollar un eficiente proceso de enseñanza-aprendizaje.

“Estas acciones refuerzan lo manifestado por el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la UAT, respecto a desarrollar políticas de calidad y mecanismos de mejora continua que contribuyan al desarrollo personal y profesional del claustro docente”, destacó el Dr. Manuel Zúñiga Alanís, Director de la UAM Reynosa Rodhe.

Indicó que la docencia se prepara en las distintas áreas y especialidades de posgrado propiciando ambientes de aprendizaje y materiales acordes a las exigencias del mundo actual, lo que repercute en una mejor formación profesional del estudiantado.

Precisó que el grupo de docentes que recientemente obtuvieron su doctorado se conforma de nueve profesoras y diez profesores, quienes concluyeron su formación en las áreas de: Economía administrativa; Ingeniería eléctrica y electrónica; Economía, pobreza y desarrollo social (en la Universidad de Baja California); Diseño y responsabilidad social (en el Centro de Desarrollo de Estudios Superiores, en Chihuahua).

El director de la UAM Reynosa Rodhe informó que este logro, además de fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje en sus programas educativos, contribuye al fortalecimiento de los indicadores de calidad que diversos organismos acreditadores han otorgado al total de la oferta educativa de licenciaturas e ingenierías que se imparten.

Puntualizó que la dependencia universitaria continuará con las acciones de mejora académica y profesionalización docente, mediante la vinculación con otras instituciones universitarias del país y con organismos que impulsen la colaboración académica en esta región fronteriza, como el Consejo Consultivo de Instituciones de Educación Superior de Reynosa (CCIES), del que forma parte esta casa de estudios.