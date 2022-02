Lubbert y Balta, prospectos a coordinar la campaña de AVA

Una nueva corriente de opinión, sobre todo del norte de Tamaulipas, opina que Oscar Luebbert Gutiérrez y Baltazar Hinojosa Ochoa, se mantienen con estrecha relación y que el primero abiertamente se pronunció en tiempo a favor de las causas políticas de Morena. Primero dijo que, por su relación y amistad con Rodolfo González Valderrama se la jugaba con él y después una vez definida la candidatura del cardiólogo Américo Villarreal Anaya, siguió firme por el lado morenista.

Pero Oscar se manejó siempre políticamente cercano a Baltazar Hinojosa y prueba de ello, es que estuvo muy cercano en el comité de campaña del matamorense, pero los arreglos del Pacto por México ya estaban hechos y por eso el resultado que ya todos conocemos; pero a Balta le cumplieron y lo hicieron Secretario de Agricultura en el pasado gobierno federal.

Ahora se viene manejando qué Oscar Luebbert Gutiérrez, sería el coordinador general de la campaña de Américo Villarreal Anaya, pero el reynosense le apuesta a que también se sume su amigo y compadre, el matamorense Baltazar Hinojosa Ochoa, pero recientemente entrevistado en un lugar de la mancha allá por el norte, Baltazar dijo muy claramente: “que no está activo en la política, estoy muy tranquilo disfrutando a mi familia, pero sobre todo disfrutando a mis nietos” y esa es la más reciente postura del “bache” Hinojosa.

Ahora se opina en los corrillos políticos del norte de Tamaulipas, que Luebbert sumaría a Baltazar a la candidatura del victorense Américo Villarreal Anaya, por lo que Oscar Luebbert si aceptará ser coordinador general de la campaña de AVA, y que el coordinador de estrategia y asuntos jurídicos sería el neolarense Carlos Enrique Canturosas Villarreal.

Como se sabe, Canturosas y su grupo están bien puestos y definidos con AVA, por lo que esperemos que comentarios y corrillos políticos de esto se confirme antes del arranque de la campaña oficialmente para el dos de abril, para abrir el trabuco del norte en favor de los guindas.

Por lo pronto, las encuestas ahí están a la vista y van muy arriba, difíciles de alcanzar.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, me informan mis amigos también para variar del norte, del centro y del sur del Estado, que no falta mucho para reaparecer nuevamente en la política el activista, izquierdista y amigo de todos los tamaulipecos, el Dr. Francisco Chavira Martínez, donde seguramente marcará su postura y que participación tendrá en esta elección venidera, donde estará en juego la gubernatura de Tamaulipas.

Como se sabe, se registró en su momento como prospecto y según encuestas estuvo en los primeros lugares, declinó por la unidad y muy pronto, insisto, reaparecerá dando a conocer qué activismo político realizará en el proceso electoral, pero sus más cercanos correligionarios afirman, que es un líder de izquierda, nato y que tiene gran simpatía con la 4T y por ende con los programas que lleva a cabo por todo el país el Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, por lo que al buen Chavira no lo pierdan de vista en el futuro inmediato.

2.- El Secretario de Educación en Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, en días pasados dijo ante los diferentes medios de comunicación que a corto plazo se pudiera retomar el operativo “Mochila” en las escuelas de Educación Básica. “Yo creo que tenemos que ir por pasos, primero estamos regresando a ver que todo esté bien y ya después vamos a ver todo ese tipo de operativos y programas, ahorita por el momento no” y más bien lo que se quiere es erradicar la pandemia.

Asimismo mencionó que el 85 por ciento de las escuelas de Tamaulipas ya regresaron a las clases presenciales, reiterando que el 15 por ciento de las escuelas que aún no retoman las clases presenciales deberán hacerlo a más tardar el próximo 1 de marzo. Hasta este momento no se ha detectado a ningún maestro que se haya resistido a aplicarse la vacuna contra el COVID-19, pero se continuará atento a ese tema.

“El magisterio está contento de regresar a clases, lo hemos manejado todo este tiempo, los maestros han estado trabajando horas extras localizando a los niños fuera de los horarios”, detalló.

3.- No me lo crea, pero se afirma en los corrillos del SNTE nacional, que en estos momentos la maestra chiapaneca Elba Esther Gordillo Morales, anda de luna de miel con su nuevo galán Luis Antonio Lagunas, de cual ha dicho: “¿Por qué me casé? Después de tantos años a mi edad, con un hombre inteligente, trabajador, de buen amor, que me cuidó cuando estuve en coma» y me cautivó y me llamó la atención, que hago, dijo.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.