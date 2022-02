La doble moral, la poca seriedad, la falta de oficio político y por si fuera poco, la falta de transparencia del líder del Congreso ha quedado de manifiesto y lo deja mal parado, con una pésima imagen y hace el ridículo a Armando Zertuche Zuani que la verdad sonó bofo y mal se ve acusando de todo y resolviendo nada, ya se parece aquel candidato a la presidencia de la república, que como niño acusaba a su adversario, y me dijo mariquita, me dijo…

Zertuche, pide respeto cuando lo que menos da es respeto a otras instituciones principalmente el ejecutivo. No por nada Gerardo Peña, señala que MORENA, y sus aliados en el Congreso local ha contaminado la agenda legislativa con tinte político electorales.

Peña, refiere una y otra vez que se ponen en riesgo la operatividad del estado por las acciones populistas de la bancada mayoritaria de MORENA en el Congreso local que por ganar adeptos, pone en riesgo la seguridad y la salud de los Tamaulipecos, y tiene razón porque muchos de esos recursos son desinados a resolver las necesidades de la entidad en materia de salud y seguridad.

El Congreso del Estado fue irresponsable al pretender detener la aplicación del presupuesto del estado por intereses políticos, refiere Gerardo Peña.

Y la verdad insisto, la doble moral la poca seriedad y la falta de oficio político deja mal parado al líder congresal sobre todo cuando su único propósito eliminar cobros e impuestos, porque al final de cuentas la falta de obras y de servicios al único que le va pegar es al ciudadano, digo si tanto se quiere ahorrar recursos debería Zertuche y sus borregos disminuirse las jugosas compensaciones de hasta 20 y 40 mil pesos que trabajadores de medio pelo reciben en el legislativo, no se diga los jefes y diputados de 70 mil pesitos no bajan.

Por cierto hay dos personajes de la actual legislatura que ya parecen a los cómicos del momento la jitomata y la perejila y no hablo del líder Congresal y el principal de sus aliados, que están en dimes y diretes en vez de buscar acuerdos, no, más bien me refiero a dos de sus colaboradores que peor que los personajes en mención amenazan, insultan e intimidan a los trabajadores de una de las áreas de esa legislatura cuando la jitomata le dice a la perejila, diles que irse a casa por guardia no es irse de descanso es trabajar a distancia, lo que no dice, es que hay una bola de ineptos que cobran y cobran muy bien sin hacer nada, sólo por ser recomendados, familiares o amigos del líder del Congreso y sus secuaces.

DOS.-Merecido el reconocimiento que los miembros del Consejo Consultivo del IMSS, entre los que destaca Christian Pérez Cosío, Luis Iber Terán, Jorge Guajardo y Enrique Bocanegra Cedillo, hicieran a la delegada Velia Patricia Silva Delfín, por el trabajo que ha desarrollado al frente de la delegación Tamaulipas y donde ha marcado la diferencia.

“La felicito, y le comento que a las cámaras empresariales les dio mucho gusto que anduviéramos por aquí en esta responsabilidad del IMSS, y que se nos dé la oportunidad de conocer la problemática local y transmitirlas a ustedes, le quiero decir que ambas cámaras nos dicen que están muy bien atenidas”, dijo a la Delegada del IMSS, Jorge Guajardo.

“La felicitación a nuestra delegada sobre todo seguimos vanagloriándola por su excelente trabajo que ha venido realizando al frente de este noble instituto”, destacó Bocanegra Cedillo, en el marco de la reunión de trabajo del consejo Consultivo del IMSS que se realizó en el Municipio de Tampico y donde también asistió como cabeza de sector la doctora Gloria Molina Gamboa.

Vale la pena destacar el agradecimiento que diera también el líder del sindicato del Seguro Social en Tamaulipas el Doctor, Pedro Luis Ramírez Perales, al ver coronada su gestión que desde los tiempos del Bobby Roberto Hernández Báez, se hiciera para que la tienda IMSS se cambiara a una zona más segura y confortable para atención al personal sindicalizado y que hasta hoy con Silva Delfín se hace realidad.

“Gracias a ti hoy nos haces realidad eso y esto te lo agradecemos porque estamos de fiesta, por eso, y porque también es muy importante para nosotros, por la economía de la base trabajadora, porque y tú sabes que aquí en Tamaulipas existía la tienda Tampico, Madero, Mante, Victoria y Matamoros, eran las únicas localidades, pero por distintas cuestiones se cerraron sus puertas”.

“La única que se alcanzo a rescatar fue la de Tampico, eso hace más importante este evento, reconozco tu trabajo, en todos los aspectos es excelente el trabajo que has presentado tanto tú de la mano con nuestra amiga la Doctora Molina, en la secretaria de salud ha mantenido a Tamaulipas en unos niveles 10, sin tanto perjuicio de otros estados, quiero agradecer ese trabajo que has hecho y que siempre estas al pendiente de la base trabajadora, y que nosotros trabajamos de la mano en cuanto a nuestro contrato colectivo y lo que no viene en el contrato colectivo gracias a tu postura como delegada lo arreglamos”.

TRES.-Ya lo habíamos adelantado, Manuel Muñoz Cano, sigue levantando la cachaza que se acabó al PRI y ahora busca a como dé lugar treparse al tren se la cuarta T, con el membrete ese del Verde Ecologista.

Manuel fue echado de Matamoros con todo y su proyecto de sanitizar escuelas, derrotado se vino a la capital después de esa vergonzosa salida en falso, ahora de dedica a juntar migajas del PRI para MORENA, a donde lograron incrustarse para seguir viviendo como parásitos.

Aun cuando Manuel quiera hacer mucho ruido con la incorporación de Ernesto Ferrara en Nuevo Laredo y de Jorge Salazar en Jiménez, hay que decir que pocas nueces traen en el morral, porque son personajes que ven por sus intereses personales y no de grupo que poco o nada aportan al proyecto MORENA aun cuando Manuel quiera espantar con el petate del muerto, son dos personas que como él no representan nada.

Insisto, los ex priistas que se acabaron a este instituto y recorrieron todos los cargos ahora buscan un nuevo patín para llegar al poder, ojalá que la pandilla del Verde, no llegue como siempre a servirse y no para servir a los demás, veremos.

