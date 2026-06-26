¡Cómo están? Esta semana se han cumplido justo tres años del fallecimiento del creativo artista Arturo Medellín Anaya.

En el arranque de los noventas, en la segunda planta de su casa, en su estudio con una vita esplendida de la Sierra Madre, en Victoria claro, lo entrevistamos para que nos hablara de su profesión de escritor y su incursión en el periodismo cultural.

Al momento de la entrevista, a sus 40 años de edad, Medellín dividía su tiempo entre su vocación de poeta, su oficio en la difusión cultural, y su convivencia con su esposa maestra Cuca Varela de Medellín y sus –entonces — dos pequeños hijos Mercedes y Arturo Eduardo.

Arturo Medellín fue fundador y director de las revistas Voces del IRBA Tampico, Panorama de la Universidad de Baja California Sur y Vínculos de nuestra UAT.

Director del suplemento cultural “Hoy Domingo” de El Diario de Victoria, y autor de tres libros: “Desde el corral del fondo”, “Pájaro de papel”, y “Testamento de Albatros”.

—La disciplina. Se tiene la creencia de que el artista y la vida bohemia son consustanciales. A veces perder el tiempo en la copa es parte del intercambio de conocimientos y perspectivas, ¿qué tanto eres tú así, un tanto indisciplinado o no?, le cuestioné.

—”Hasta para tomar la copa hay que ser disciplinados. No evado la plática con los amigos. No evado tomarme un trago, escuchar música. Pero si antes ocupaba un tiempo muy amplio porque se daba la necesidad de una experiencia, ahora ya no. Va reduciéndose él tiempo de la bohemia, y vas aumentando el tiempo de la disciplina como un proceso natural, a veces forzando un poco la marcha”.

“En esto de la creación artística yo en ocasiones paso temporadas muy concentrado en mi trabajo. hasta me parece extraña Ciudad Victoria cuando voy al centro , porque ya no voy al centro, y creo que te vas volviendo un personaje público porque tu trabajo así lo requiere, también un personaje medio ausente de lo que es la vida social. No asisto a exposiciones de pinturas , ni a obras de teatro, a donde se supone que los artistas se reúnen. Prefiero estar a sea leyendo o escribiendo que son las dos grandes tareas que tiene un escritor”.

Y anota Medellín Anaya: “Prefiero la poesía, por sobre todos los asuntos del arte, porque es lo que más me identifica”.

–Estuviste en San Luis Potosí desde que naces hasta los doce años, ¿qué te queda de potosino?

—-“Mi pasión por la poesía de Manuel José Othón, por López Velarde, mi gusto por la Historia, pero sobre todo por la Historiografía, por la comida y una nostalgia por haber vivido la una culta en un sentido diferente a como se vive aquí en Tamaulipas donde todo se hace por obra y gracia de la política cultural del Estado. Tenemos el recuerdo de que Tula fue la ciudad de los pianos, per esa Tula ya no existe.

—Tu, ¿por qué escribes?

–“Es una pregunta muy difícil porque puedes caer muy fácilmente en el lugar común. Escribo porque estoy convencido de que puedo ser escritor. Antes escribía por una necesidad expresiva. Ahora escribo porque se que puedo escribir bien”.

–¿Eres un escritor diurno o nocturno?

—”Soy diurno, aunque trabajo casi todo el día, pero lo que es creación lo hago muy temprano. Al escribir ya después de tres horas te cansas, ya no atas ni desatas.

Así la charla con este personaje de la cultura: Arturo Medellín Anaya.

“IMPORTANTE EDUCAR A LOS JÓVENES

PARA LA VIDA”: RECTOR DÁMASO ANAYA

Les comparto la buena noticia de que el rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado firmó esta semana el convenio convocado por la Secretaría federal de Economía, que reúne a las principales instituciones de educación superior de México, entre ellas la UNAM.

Así, la Secretaría de Economía del Gobierno de México integró a la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la firma del convenio para el Fortalecimiento del Servicio Público, una iniciativa que reúne a las principales instituciones de educación superior del país, privadas y públicas, como es el caso de la UNAM y el Tec de Monterrey.

Del esta inclusión, el rector Dámaso Anaya expresó: “La educación necesita salir al mundo, conectar con los procesos productivos, entender las dinámicas del sector público y privado , y regresar fortalecida con experiencia”.

Y añadió el médico Anaya Alvarado: “Esa convicción ha sido el hilo conductor de Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno que dirige nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; que no solo busca preparar a los jóvenes para trabajar, sino educarlos para la vida”.

NOS VEMOS.