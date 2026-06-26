Mañana es 28 de junio, un día marcado por la fatalidad para la política tamaulipeca, pero quizá para la mayoría de los personajes que antes se desgarraban las vestiduras afirmando eran unos soldados del PRI, la fecha ya esté en el olvido, sobre todo para aquellos que subieron el tono de su ropaje, de rojo a guinda.

Incluso esos que durante la administración de EGIDIO TORRE CANTU se peleaban por organizar un evento para homenajear la memoria de quienes en vida llamaban jefes, amigos o hasta hermanos ya guardaron en el baúl de los recuerdos que el 27 de junio se desvelaban para supervisar todos los detalles, para que la ceremonia del día 28 fuera un gran evento.

Se recuerda que en esos eventos se congregaba toda la clase política del momento, más un montón de oficiosos, al polyforum llegaban camiones llenos de gente provenientes de todos los rincones de Tamaulipas, claro, los discursos emotivos para ENRIQUE Y RODOLFO no podían faltar, pero ahora quizá ni siquiera de una ceremonia pequeña se sepa.

Así es la vida, cuando las personas mueren, con el paso del tiempo sus recuerdos fenecen, más en la clase política, sobre todo si los encumbrados ya se tienen otros intereses.

Lo anterior viene a colación porque justo mañana, 28 de junio, se cumplen 16 años de la tragedia que marco un pasaje negro de Tamaulipas, cuando les arrebataron la vida a RODOLFO TORRE CANTU y ENRIQUE BLACKMORE SMER, más 4 de sus acompañantes.

Ya pasaron 16 años y es fecha que los tamaulipecos nunca supieron cuál realmente fue el móvil o quienes fueron los autores intelectuales de sus muertes, porque es un hecho que, por lo general, en esos casos, detrás de una mano ejecutora hay una mente perversa.

A 16 años de la muerte de ENRIQUE y RODOLFO, aparte de su familia, ya casi nadie llora su partida, muchos políticos por así convenir a sus intereses ni la fecha quieren recordar, nadie pide justicia, el tiempo paso y tal parece que para muchos el tema en el olvido quedo.

Cierto, si cuando el PRI tenía poder no resolvieron o no quisieron esclarecer el caso, ahora que ese instituto político está más que muerto, menos.

Hay quienes aseguran que justo era al PRI y varios de sus encumbrados a quienes no les convenía que se diera a conocer el porqué de la muerte de RODOLFO y ENRIQUE, y puede ser que así sea, pues hasta EGIDIO TORRE con todo y que fue gobernador y podía exigir justicia a la federación guardo conveniente silencio.

En fin, la situación es que mañana se cumplen 16 años de la muerte de RODOLFO TORRE y ENRIQUE BLACKMORE y aunque para algunos tamaulipecos su recuerdo sigue vivo, para la justicia tal parece que esa tragedia nunca sucedió, pues el caso encarpetado quedo.

Seguramente mañana no se verán sobre la última morada de ENRIQUE Y RODOLFO las flores que en otros tiempos a montones llegaban, la mayoría de los políticos que hace 16 años hasta hermanos les llamaban la fecha fatal, por conveniencia, olvidaron. Ya de homenajes lucidos para TORRE Y BLACKMORE mejor ni hablamos, en el pasado quedaron.