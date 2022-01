La polémica

A manera de introducción podemos decir que el presidente Manuel López Obrador ha atravesado por dos contagios de COVID19. Estos dos episodios del México de hoy han despertado suspicacia entre la realidad o el fingir el contagio con la idea de justificar la política de salud pública en el país.

Independientemente del tema del contagio del presidente, causó mayor sorpresa la noticia sobre la intervención en el quirófano del titular del Ejecutivo, Manuel López, con la finalidad de ponerle un catéter en el Hospital Militar.

Desde luego que la oficina de prensa, al iniciar el Tsunami de rumores sobre la hospitalización de AMLO y con la idea de detener cualquier distorsión, se oficializó la versión del catéter, al grado de que el mismo titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, declaró al respecto.

Pasada la sorpresa, circuló un video donde aparece el presidente con una sonrisa y explicando la intervención médica dejando en claro el tema que ha provocado polémica: La herencia o testamento político de AMLO.

La declaración presidencial despertó distintas interpretaciones de analistas de la información y hasta de militantes y simpatizantes de Morena, al grado que los más radicales vierten opiniones que compararon el hecho con lo sucedido en Venezuela con Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El presidente López reitero su postura en La Lagañera de este lunes 24 de enero, aunque no señaló a una persona en concreto que garantice la gobernabilidad de México, en caso de que pudiera perder la vida en el ejercicio de sus funciones.

Es decir, no explicó quien pudiera declarar haber oído al ‘pajarito’ que rodeándole la cabeza hasta en tres ocasiones le haya cantado, que fue lo que dijo en su momento el actual mandatario de Venezuela.

Dejando la ironía, le comento que el marco legal mexicano, señala en la Constitución General de la República, en su Artículo 84, la determinación del proceso que se tendría que seguir ante el supuesto de la ausencia del presidente y en ningún lado aparece el designio personal.

Es tan claro el marco legal que habla de varios supuestos, sin dejar un halo de duda en ningún caso, por lo que la declaración presidencial inquieta a propios y extraños de tal forma que hay una relación con el caso Venezuela.

Algunas precisiones: 1) En caso de la ausencia absoluta del Presidente de la República, el titular de la Secretaría de Gobernación asumirá en forma provisional el cargo de titular del Ejecutivo, siendo el Congreso de la Unión el órgano legal para nombrar al Presidente interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días.

2) Si la ausencia del presidente ocurre en los dos primeros años del período oficial, el Congreso se constituirá en el Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un Presidente interino en los términos que disponga la Ley del Congreso.

Cuando la falta absoluta del mandatario ocurriese en los cuatro últimos años del periodo respectivo, corresponde al Congreso de la Unióndesignará al Presidente sustituto, quien deberá concluir el periodo, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del Presidente interino.

Manuel López aseguró que no es irresponsable y por ello, partiendo de sus antecedentes médicos, sorprende a todos cuando señala su ‘Testamento Político’, “…no puedo gobernar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con irresponsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, cómo queda el país, tiene que garantizarse la gobernabilidad, entonces tengo un testamento para eso, afortunadamente no va, creo yo, a necesitarse”, refirió.

Parece que al presidente Andrés Manuel López olvidó que el período presidencial es de seis años y además que existen varias averiguaciones, derivadas de demandas judiciales en contra de su política en salud y otros temas, así como de algunos colaboradores.

Sin duda el tema de esta herencia puede tomar fuerza y ello influir en el sentir de los ciudadanos que votarán el próximo 5 de junio, aunque también es cierto que ello pudiera influir en el abstencionismo, triunfador de varias contiendas en México y en Tamaulipas.