La generosidad con lo que no es suyo, en este caso los órganos de dirección de la Cámara de Diputados, está causando malestar con el diputado Armando Zertuche Zuani, y ha sembrado el germen de la discordia en el grupo parlamentario de morena. Zertuche Zuani, presidente de la Junta de coordinación política, gobierna, parte y reparte en forma tan justa y democrática, que hasta a los morenos les da un poquito, no mucho, no vayan a pensar que la mayoría sirve de algo y se les ocurra querer gobernar.

Olga Sosa

Buen evento el que le organizó en Tampico la ex diputada federal Olga Sosa, al pre candidato único al gobierno de Tamaulipas por la coalición de morena – PT y Partido Verde, Américo Villarreal Anaya. Olga Sosa tuvo el acierto de convocar a fundadores, militantes, simpatizantes, cuadros, líderes de colonias, sociedad civil y en general personas de todos los estratos y segmentos de la población. Cantidad y calidad en la asistencia se observó en este primer acto de pre campaña por la zona conurbada, una región en donde el senador Villarreal Anaya tiene a una de sus mejores aliadas en la persona de Olga Sosa.

PRI Reynosa

Aunque formalmente el Partido Revolucionario Institucional es parte de la coalición «Va por Tamaulipas», misma que integran los partidos PRI, PAN y PRD, por lo menos en Reynosa, lo que queda del PRI se va a sumar, de facto, al precandidato de morena, Américo Villarreal Anaya y no a la coalición que postula al Ruco Verastegui. Lo digo por las declaraciones de los ex presidentes municipales de Reynosa, Oscar Luebbert Gutiérrez y Humberto Valdez Richaud en las que afirman categóricamente que no van a apoyar al candidato panista, y que a título personal lo harán con Américo Villarreal.

Arturo Diez

Acierto del pirrurris Arturo Diez Gutiérrez es que su publicidad, sus anuncios en televisión y redes sociales, los haya filmado en varias de las ciudades de Tamaulipas. Si juzgamos por ese primer paquete de spots que pusieron a circular los tres precandidatos en el arranque de la campaña, creeríamos que Américo Villarreal pretende la alcaldía de Victoria; que el Ruco Verastegui, pretende… Vernos la cara… Si no lo pueden ver, es porque no lo quieren ver y solo el Pirrus Arturo Diez de Movimiento Ciudadano fue incluyente con las imágenes de varios municipios,