Se los dije, hay que tener cuidado…

UNO. -El semáforo paso de amarillo a naranja en Tamaulipas después de que se incrementaron los casos de COVID en la entidad en donde a pesar de la advertencia de las autoridades a muchos les valió el exhorto y ahora sufren las consecuencias.

Tamaulipas registro un total de 730 casos este 7 de enero, tres defunciones más se suman a la lista y llega a registrar 100,223 casos positivos desde que inicio la pandemia, y es fecha que no entendemos, que hay que cumplir con las medias de prevención, aplicar la sana distancia, usar el cubre bocas y dejar la irresponsabilidad al creer que por estar vacunado no se puede contagiar.

Hay una nueva variante, muy pero muy contagiosa, hay que cuidar a nuestros niños, a las personas que por alguna u otra causa justificada no pueden vacunarse o de lo contrario las cifras de fallecimientos pudieran incrementarse en los próximos días.

Aun cuando la nueva variante a decir de los expertos solo se agudiza en las vías respiratorias altas, hay quienes sufren las consecuencias del mortal virus por ser demasiado confiados, ahora vemos que las cifras se disparan por la irresponsabilidad de muchos que creyeron que ya no pasaba nada y dieron rienda suelta a su diversión en el mes de diciembre.

Lo mas triste y lamentable es que en este caso son los trabajadores de la salud los que sufren las consecuencias una vez más por dar protección y atender a los pacientes, pero sobre todo porque muchos de ellos también sin deberla, ni temerla en el desempeño de sus funciones se han contagiado por culpa de muchos.

Por cierto, merecido el reconocimiento que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en varias ocasiones hace al personal de salud y su titular por estar haciendo frente a esta emergencia sanitaria “principalmente a la doctora Gloria Molina Gamboa, que trabaja las 24 horas del día los siete días de la semana” resalta el mandatario estatal.

DOS. -Se los dije, en los planes de gobierno y las estrategias de campaña siempre debe de existir un espacio desde ahora para todos y sin distingos, bien por el equipo de comunicación de Don Cesar Augusto Verastegui Ostos, que, de entrada, se llevó las palmas de los representantes de los medios de comunicación que acudieron a su llamado para festejar el día del periodista,

Lo he mencionado una y otra vez, hay les va, don truco sabe de caña, de política y de aguacates, por eso es que incluyo en su equipo y comunicación a experimentados comunicólogos que saben para que se hizo el recurso y donde debe invertirse, pero sobre todo que se requiere de todos para construir desde ahora un buen gobierno.

El arranque de las precampañas se dio con todo, pero sólo el ex secretario general de gobierno reconoció a los periodistas su labor, sin distingos y sin censuras, parejo para todos y sin hacer periodistas de primera o de segunda y eso de entrada habla bien de él y sobre todo hizo sentir contenta a la raza.

Insisto en un proyecto de trabajo caben todos para un buen gobierno se necesita la suma de voluntades y sobre todo de gente experimentada que sepa del tema que le dé su lugar a cada quien.

Por cierto en la reunión con periodistas el mero día cuatro presidida por el inútil, y a dónde asistieron unos cuantos, varios compañeros se contagiaron de COVID 19, y de donde cree que se esparció el virus, sí de su equipo de prensa.

En otro lado de la ciudad, el Doctor Américo Villarreal Anaya dio inicio a su precampaña por parte de Movimiento de Regeneración Nacional.

Américo habló de la operación cicatriz y refirió que sumará a todos los suspiurantes por la gubernatura por ese instituto político, habrá que observar quienes de verdad se suman al proyecto del galeno y quienes abandonan la causa por no estar de acuerdo con la ideología de MORENA.

EL doctor de profesión ya solicito licencia para separarse del cargo, y desde ahora el cardiólogo habla de una guerra sucia en su contra hay que observar el desarrollo de su actividad proselitista y lo que ofrece para tomar una decisión correcta. por lo pronto en cuestión de acercamiento con lo medios ya le ganaron al prestigiado médico.

Y si de precandidatos se trata ahí tiene usted a Arturo Diez Gutiérrez, que la verdad, la verdad, lo único que trae bueno ahí, se lo puede decir Julio Infante, el sí sabe.

Arturo trae ganas y le mete entusiasmo, pero eso es todo imagínese, si no pudo con ciudad Victoria va poder con el estado, solo hay que recordar que dejó a la capital del estado destrozada, sin dinero y hasta sin ilusiones, ya hay quien espera la campaña para estar en la puerta de la casa para recordarle su pésimo pasado por el ayuntamiento de Victoria.

Por eso hay que decirlo la verdadera campaña por la gubernatura del estado sólo estará centrada en dos partidos con sus comparsas, PAN y MORENA, con don Truco y Américo, hay que ver las conveniencias, su comportamiento y hacer las apuestas y donde mucho pero mucho tendrán que ver los medios de comunicación.

TRES. -El rector de la máxima casa de estudios de Tamaulipas Guillermo Mendoza Cavazos convocó a la comunidad universitaria a unir esfuerzos y voluntades en el inicio de este nuevo año escolar y de una nueva gestión rectoral, que plantea grandes retos y oportunidades para seguir creciendo y siendo fuertes en la UAT.

El nuevo rector presidio en el gimnasio multidisciplinario del campus victoria la tradicional ceremonia de salutación de año nuevo por cierto muy distinta a las demás por motivos de la pandemia, y dónde aprovecho para partir la rosca de reyes.

En esta ceremonia Mendoza Cavazos presentó a los funcionarios que lo acompañan en su gestión, y resaltó la oportunidad que representa el inicio de las actividades para representar nuevas metas una de estas, la posibilidad de regresar a las aulas de la manera más segura y cuando la autoridad sanitaria así lo indique.

Pd, por cierto, mi agradecimiento a Enrique Jorge Nader Nemer, por su felicitación-la primera por cierto-, coincidí con el sub secretario de Administración y Finanzas de la Secretaria de Salud, y también ex titular de ITABEC, en algunas responsabilidades de la función publica y a quien ahora públicamente le digo Gracias, lo mismo al sencillo , responsable, pero no menos importante Juan Enrique Liceaga Pineda, ex diputado local y ahora sub secretario de prevención y promoción de la salud, a los dos, gracias a por amistad y su valioso apoyo