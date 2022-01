Fácil: Tamaulipas 2022, quien será gobernador…

Júrelo, si el 2021 fue intenso y para algunos observadores, una mezcla de escatología y humor negro, en 2022 todo lo que vivimos en materia política, multiplíquelo al cubo.

Pero qué le vamos hacar, solo como decía Silvio Rodríguez, en su Pequeña Serenata Diurna, que nos perdonen los muertos de nuestra felicidad y cantar: “Y si esto fuera poco, tengo mis cantos, que poco a poco, muelo y rehago, habitando el tiempo, como le cuadra, a un hombre despierto”.

Es más, es la primera vez que en 35 años, me tomo literalmente una semana sin trabajar en asuntos de medios de comunicación, que si metemos las redes sociales, claro entonces, quiere decir que no descancé nadita 24/7.

Pero como quiera, en términos de esta colaboración igual que ustedes, tengo muchas preguntas que hacer al aire y que aquí trataremos de despejar, empezando por la más importante. ¿Quién será el gobernador de Tamaulipas?

Claro además de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo donde tiene sus propias broncas, no solo al interior de los propios partidos y sus coaliciones, si no porque además, todos están mostrándose y blandiendo armas que no queremos lleguen al extremo.

Y mientras, aquí una lista de asuntos que deben ser revisados por separado, sin pasión y si, con la edificación de escenarios, claro, si no quieren que sus corazoncitos, se conviertan en uva pasa, en fruta seca.

En fin, empecemos con dudas contextuales al proceso electoral, donde de acuerdo al ciclo legal estamos ya en pre campañas

1.- Existen dos coaliciones formales ante las autoridades electorales de Tamaulipas -IETAM-. En una esquina como si se tratara de una función de box, entregaron registro el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática y para cerrar el año, el Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista.

Dos combos donde por supuesto que cada ruta para llegar a estos acuerdos, tienen episodios de verdadera fábula, eso sí, con convenios de coalición entregados ante el Instituto Electoral de Tamaulipas.

2.- Por ejemplo, el por qué en algo tan evidente, el gerente del PRI en Tamaulipas, Edgar Melhem, navegó con contra de una corriente nacional “campechana-edomexina”, de que Tamaulipas al menos, sería en alianza de partidos con un abanderado emanado hoy sabemos mágicamente del PAN.

Podríamos hablar de manera simplista de evidente su avaricia; escribir un libro de los motivos del borrego, no del lobo, pero bueno, lo interesante es que la ruta estaba tan abierta, como en la novela de García Márquez, “Crónica de una Alianza Anunciada”, es obvio, paráfrasis.

Sabíamos que Edgar, tenía candidato en Morena y que eso lo empujó, como en la novela de la Pícara Soñadora, pero al no ser, se tuvo que enjugar el llanto y aparecer en la foto donde el rostro contrito (revisar la RAE), mientras que Luis “Cachorro” Cantú, se mostraba fausto. Y encargado del PRD David Armando Valenzuela Arroyo, feliz de ir en un paquete donde él funciona como validador.

3.- Luego nos vamos al tema de Morena, el PVEM y el PT donde sus representantes del equipo preponderante guinda Ernesto Palacios como delegado, el líder del verde Manuel Muñoz Cano y el comisionado de los rojos Arcenio Ortega, igual que los de la esquina contraria, entregaron su convenio de coalición.

4.- Que mientras que en el equipo del partido de la Cuarta Transformación, ya tienen candidato en el Senador Américo Villarreal Anaya, en el equipo de Todos por Tamaulipas estamos esperando la formalización del todavía secretario general de gobierno César Augusto Verástegui Ostos.

Lo trascendido es que sería esta misma semana, lo que le convertiría en el Rey Mago de estos días de arranque de un 2022, que les insisto, será intenso, emocional y por supuesto que muy entretenido.

5.- Serán tiempos de una edificación de una Unidad donde caray, prohibido simular, porque luego ya ven, como quiera uno de todo se entera. El ejemplo más reciente fue la cantada cumbre de Morena con legisladores y alcaldes de la entidad, entorno a Américo.

Además de que no estuvieron, todos los que son, ni son todos los que estuvieron, para el evento hicieron una “chilangueada” que no tenía sentido. Quitar los celulares a los presentes, como si no fueran tan comunicativos -por ahora me reservo datos-.

(Cuando el PRI en 2016 hizo algo similar, para hablar de la derrota de BHO, absolutranente todo fue filtrado por los presentes, pero esa es otra historia).

6.- La guerra de lo que viene, necesita de dos palabras que pondremos con mayúsculas, PROFESIONALISMO Y SERIEDAD, pero bueno, se acabaron los probonos y ya mañana, habrá mucho más.

Nostra Política.- ¿Y Maki?