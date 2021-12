Hoy 10 de diciembre es el Día del Payaso, pero no crea que de los políticos que andan con tanta payasada tratando de congraciarse con el electorado, no, de esos ya se ha dicho, y seguirá, diciendo mucho, aparte, las actuaciones de la mayoría de ellos no tienen ni tantita gracia para aplaudirles.

Es el día de los dignos payasos, los que realizan su profesión con pación y aunque traigan pena en su corazón a su actuación le ponen emoción.

Este día es especial para los payasos, esos seres que maquillan su tristeza para dibujar sonrisas, los que aun con dolor en el alma reparten alegría porque ese es su oficio y lo realizan con dignidad y responsabilidad.

Mientras que los payasitos de profesión hoy celebraran su día con emoción y devoción las payasadas de los payasos de la política comenzaron desde hace varios meses, pero en estas fechas andan más activos, la cercanía de la las elecciones les llena de emoción, solo que su actuación da más tristeza que alegría, a leguas se ve que su función no es por llevarle alegría a la población, es porque quieren ganar la elección.

Peor aún, los payasos de la política tratan de confundir a la ciudadanía, se enfundan en atuendos multicolores para hacer su show tratando de convencer al respetable de que les den el voto de confianza, aunque no cambian de guion, casi todos dicen harán una buena gestión.

Ahora no son los tricolores los que tratan de vender un candidato con vestuario hecho de retazos y maquillado de acuerdo a la ocasión pues los priistas en estos tiempos aun ni siquiera saben si van solos o en coalición.

Payasos políticos abundan, lo peor es que quieren que el pueblo les aplauda sus payasadas, los hay de todos los colores pero todos parece están diseñados con el mismo patrón y cortados con la misma tijera, la gran mayoría traen el mismo libreto para desilusionar a la población, esos hoy no merecen ninguna felicitación.

Mientras que los payasos de oficio, de profesión, saben que al dignificar su labor también dignifican a sus familias, se ganan la vida divirtiendo, arrancando sonrisas, se esfuerzan para hacer su mejor función y ganarse la remuneración.

Con todo y que en los últimos tiempos no les va del todo bien, el COVID su trabajo también afecto y muchos han tenido que realizar otras actividades para poder llevar el sustento a sus hogares, los payasitos este 10 de diciembre festejarán su día y lo harán agradeciéndole a DIOS y la GUADALUPANA por las bendiciones de la vida.

Igual este día además de agradecer y festejar piden a DIOS y la GUADALUPANA el poder hacer sonreír y llevar alegría a la gente, mientras que los payasos políticos muestran que son mal agradecidos, más que alegrías dan tristezas.

Muchos son los políticos que hoy traen la sonrisa tatuada en el rostro y su corazón acelerado pero no de devoción por la GUADALUPANA o por las ganas de dar alegrías al pueblo, sino por el poder, fama y fortuna que les representa el que les elijan como candidatos, de ahí que unos y otros andan haciendo payasadas para llamar la atención, para ver si en estos días sus partidos les dan la nominación.

De esos, los payasos de la política, y las tristezas que causan, no todos pero si la gran mayoría, ya hablaremos en otra ocasión, porque hoy el espacio es para los que con amor y dedicación hacen de su profesión un empleo digno que realizan con gran emoción,

A los PAYASITOS que este 10 de diciembre celebraran su día y como cada año lo harán con alegría, agradeciendo el tener vida y con amor dedicaran su mejor sonrisa y función con devoción a la virgen de GUADALUPE, para ellos va nuestra felicitación, respeto y admiración.