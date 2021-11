Puro huésped distinguido al penal

En la zona privilegiada o VIP como más se le conoce por ahí del Reclusorio Norte (RENO) en la Ciudad de México, esta ya privado de su libertad el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin y está aislado en una estancia fría y sin luz natural afirman. Ahí se encontrará seguramente con cuates de parranda y amigos del alma como el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien indudablemente lo recibirá con ese estilo jarocho que lo caracteriza y gritón como siempre: “¡Quioovooooo, Emilioooooo! ¡Bienvenidooooo seas en esta tu nueva casa!”.

Otros presos en el mismo penal del Altiplano, son el abogado Juan Collado Macelo, esposo de la actriz Yadhira Carrillo, por el delito de lavado de dinero; y el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury, acusado de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, puras fichitas están cayendo.

Otro que podría caer a un reclusorio pero local, es un ex alcalde del altiplano tamaulipeco, que no hace mucho se empacho de más y no entrego buenas cuentas a su sucesor como se debía. Dicen los que saben, que hasta subastó una camioneta de reciente modelo propiedad del Ayuntamiento sin consultar al cabildo. Qué bonito pelao.

Y que allá en Tula me dicen que un funcionario municipal ya probó que son las mazmorras, y se mantiene con bajo perfil. Los que lo conocen saben quién es y que en su momento lo delataran y que darán a conocer su nombre. Pero así como éste cuate, hay otros que podrían caer ya que los arrastra el negro pasado y no hicieron bien su tarea.

Cambiando de tema totalmente, se sigue comentando la reunión que se sostuvo recientemente allá en la Ciudad del smog, donde el anfitrión lo fue el senador Américo Villarreal Anaya, quien asestó un golpe de timón que escandalizó a muchos, sobre todo al interior de MORENA.

Fue el caso de la fotografía que a AMÉRICO se tomó en un lugar de la mancha en la Ciudad de México, como parte de su proyecto de unidad y compromiso de cara al 2022, estando presentes figuras de la 4T en Tamaulipas, como los alcaldes, el favorito Lalo Gattás de Victoria, Carmen Lilia Canturosas Villarreal de Nuevo Laredo y Héctor Villegas de Río Bravo.

Por ahí también andaba la diputada federal por el Distrito 2, la ex alcaldesa de Guerrero, Olga Juliana Elizondo y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro del Congreso de la Unión, Erasmo González Robledo; entre otros.

Lo que si nos sorprendió fue la presencia del ex súperdelegado José Ramón “JR” Gómez Leal, de quien ya lo sacaron de la jugada para la grande. Y también nos sorprendió que no estuvieran en la mesa ni Rodolfo González Valderrama, actual súperdelegado de los programas federales, ni el Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, Héctor Martín “EL Guasón” Garza González. Tampoco vimos por ahí a los alcaldes reelectos de Madero y Matamoros, Adrián Oseguera Kernión y Mario López Hernández, quienes también aspiran y suspiran. Y más aún, tampoco se vio la ex alcaldesa de Reynosa, la Dra. Maki Ortiz Domínguez, por lo que algo está pasando y alguien debe convocar a la unidad en torno al proyecto de la 4T.

NOTAS CORTAS

1.- En Miquihuana también hay líderes buenos y ahí está el ex alcalde Matías Meléndez Cruz, quien compartió mesa hace días en rueda de prensa con compañeros que se identifican con la Alianza “VA X TAMAULIPAS” y le apuesta a ese proyecto político; el caso es que ya se acomodó por ahí y entre los temas de sobremesa destacaron el proceso electoral 2022 y al parecer ya traen “gallo”.

Sobre el tema y hay que decirlo, la fecha para definir coaliciones se cierra el 12 de enero del próximo año. Es muy interesante que, obviamente, abordaremos con más espacio y a ver qué pasa. También por ahí andaba el mugroso y fastidioso de Felipe Hernández Bolado, de quien se dice juega con dos bandos, con el “Guasón” y con los del PAN. A ver con cual la pega.

2.- Por cierto, la que no ha perdido tiempo y se ha puesto a trabajar en lo que le corresponde, sin queja, es la joven alcaldesa de Bustamante, Brisa Verber Rodríguez, Puso Brisa control en todo, como debe ser, pues dicen que su propósito es que las cosas se hagan bien y por el bien de los bustamantenses.

3.- A un mes y días y después de cobrar ya dos quincenas al lilo como gobierno, las administraciones municipales de los 43 municipios tamaulipecos se enfrentan a problemáticas muy similares: finanzas apretadas en donde los dineros que llegan de las partidas estatales son del todo insuficientes para afrontar la problemática municipal y más en aquellos casos en donde, para poder ganar, ofrecieron puestos y sueldos de manera indiscriminada y aún no han cumplido.

Los ofrecimientos fueron muchos, pero ahí están con menos presupuesto por aquello de los recortes y como recibieron los Ayuntamientos en quiebra. Total que los alcaldes enfrentan las primeras inconformidades y a los primeros sorprendidos, que son sin duda del mismo equipo, pues hay que esperar y calentar en la banca, esperando turno.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.