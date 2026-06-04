Ciudad de México.– Un juez federal negó el amparo promovido por familiares y empresas vinculadas al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por lo que las cuentas bancarias sujetas a investigación permanecerán congeladas por disposición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La resolución ratifica la legalidad de la medida aplicada desde 2021, cuando diversas personas físicas y morales relacionadas con el exmandatario fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF.

Entre los involucrados se encuentra María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, madre del exgobernador, así como empresas ligadas a la familia, las cuales impugnaron judicialmente la inmovilización de sus recursos financieros.

De acuerdo con el fallo, el bloqueo de las cuentas tuvo origen en una solicitud de colaboración internacional emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, dentro de una investigación relacionada con presuntas operaciones de lavado de dinero y movimientos financieros considerados irregulares.

El juez determinó que la actuación de la UIF se ajustó al marco legal vigente y a los compromisos internacionales suscritos por México para prevenir y combatir delitos financieros, por lo que rechazó conceder la protección de la justicia federal a los promoventes.

La resolución establece que el congelamiento de cuentas busca evitar que recursos posiblemente vinculados con actividades ilícitas sean transferidos, ocultados o utilizados mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Asimismo, se destacó que tanto México como Estados Unidos forman parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo encargado de promover la cooperación internacional en el combate al lavado de dinero y financiamiento ilícito.

Con esta decisión judicial, las cuentas bancarias de familiares y empresas relacionadas con Francisco García Cabeza de Vaca permanecerán bloqueadas en tanto continúan los procedimientos legales y las investigaciones abiertas por las autoridades competentes.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

https://www.facebook.com/bernardodlarosacast/

https://laregiontam.com.mx/