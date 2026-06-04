SUS GIRAS DEMUESTRAN QUE ES UN GOBERNANTE MUY QUERIDO POR EL PUEBLO-

Del Américo que hace años se subió a manejar una pipa para llevar agua a las colonias populares afectadas por el estiaje, al que acabamos de ver en una gira por Antiguo Morelos, repartiendo bicicletas, artículos deportivos y atendiendo peticiones de las familias, nada ha cambiado.

Por el contrario, el ejercicio del poder, ha acentuado el perfil humanista de este cardiólogo tamaulipeco, un hombre que sigue muy cercano a su pueblo.

De manera que si los enemigos del Tamaulipas actual, piensan que campañitas como las que han desatado, van a paralizar las políticas públicas. Y la sensibilidad de un sexenio que avanza de la mano con ciudades, villas y comunidades, están muy equivocados.

Para muestra les compartimos el recorrido que acaba de realizar el doctor AVA por los pueblos aledaños a la huasteca cañera:

Américo estuvo en Antiguo Morelos, hermano de otro municipio del mismo nombre que honra al generalísimo, personaje considerado como firme baluarte independentista: su obra, los Sentimientos de la Nación, es un documento fundamental de nuestra soberanía y derechos humanos.

Esa soberanía y esos derechos consagrados en la Carta Magna que hoy están siendo pisoteados a base de intrigas y difamaciones, para manchar a un hombre cabal, como lo es Villarreal Anaya.

Me pareció muy digna y valiente su postura, ante las agresiones del periódico Los Ángeles Times. Todas y todos los tamaulipecos vimos a un mandatario estatal reaccionar con educación, pero con mucha energía y firmeza, ante las diatribas mediáticas, emitidas desde el extranjero.

El mismo día en que se dio el perverso periodicazo, AVA salió a dar un puntual y claro posicionamiento, que a muchos sorprendió por su tono decidido a luchar contra quienes intentan mancharlo moral y políticamente:

—–Con relación a la publicación, difundida el día de hoy, por el diario Los Ángeles Times, quiero expresar con toda claridad, y de frente a las y los tamaulipecos, así como a todas y todos los mexicanos, que niego de manera categórica y absoluta, las aseveraciones que dicho medio pretende presentar como hechos.

Niega de manera terminante las acusaciones:

–Se trata de señalamientos falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que los respalde. Resulta inadmisible que acusaciones de tal gravedad, sean publicadas y difundidas sin existir una sola prueba que las sustente. La responsabilidad periodística exige rigor, sustento y respeto por los hechos. No la construcción de narrativas basadas en especulaciones, presunciones o versiones anónimas.

Como no queriendo, Américo le está diciendo al clan texano, del pasado sexenio: no somos iguales.

—- Rechazo categóricamente, dice, cualquier insinuación o afirmación que pretenda vincularme con organizaciones criminales, o con actividades al margen de la ley. No existe resolución, acusación, imputación o procedimiento judicial, ni comunicación oficial de autoridad alguna en México, y en los Estados Unidos que sustenten los señalamientos obtenidos en dicha publicación, (el periodicazo en los Angeles Times).

Américo destruye de un solo golpe, la insidia y el rumor, elevados a difamación mayor y de mala fe:

—-Las versiones difundidas, se apoyan exclusivamente en afirmaciones no verificadas y carecen de evidencia que las respalde. Quiero ser particularmente claro en uno de los temas que se ha intentado posicionar en la conversación pública: cuento con mi visa estadounidense vigente.

—- No he recibido ninguna notificación de autoridad alguna relacionada con su estatus, restricción, cancelación, o procedimiento de cualquier naturaleza. Tampoco he sido informado de investigación alguna en mi contra, por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Jamás he ingresado a los Estados Unidos, utilizando un documento distinto al que legalmente me acredita para ello. Por lo tanto, cualquier afirmación en sentido contrario, es falsa.

Américo Villarreal hace una sólida defensa de su calidad moral, de su vida profesional jurídica y política:

—A lo largo de mi vida profesional, me he conducido con transparencia, responsabilidad institucional, y apego a la ley. Como gobernador de Tamaulipas, he actuado siempre, dentro del marco de mis responsabilidades constitucionales. Y con absoluto respeto a las instituciones nacionales e internacionales. Por ello hago un llamado respetuoso, pero firme, al diario que publica estas afirmaciones, y a cualquier otro medio que decida replicarlas, para que acompañen sus señalamientos, con las pruebas correspondientes.

Y remata:

—En una sociedad democrática, nadie puede ser juzgado a partir de rumores, insinuaciones o narrativas construidas sin evidencia. La verdad se acredita con hechos. Las acusaciones se sostienen con pruebas. Las especulaciones no sustituyen ni a unas ni a otras. Mientras algunos optan por difundir versiones sin sustento, nosotros seguiremos concentrados en lo verdaderamente importante: servir al pueblo de Tamaulipas. Seguiremos trabajando todos los días.

—Por la seguridad, el bienestar, la inversión, el desarrollo económico, la infraestructura, la salud y las oportunidades que merecen las familias tamaulipecas. Nuestra prioridad, seguirá siendo gobernar con responsabilidad, dar resultados y responder con trabajo a la confianza que el pueblo depositó en nosotros. Porque al final, más allá de cualquier campaña de especulación, lo que permanece son los hechos, los resultados y la confianza de la ciudadanía. Esta ha sido mi conducta pública. Esa es mi convicción personal, y esa seguirá siendo la ruta de este gobierno. Actuar con transparencia, concluye.