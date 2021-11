Reclamos, aventones, y lucha libre, política…

Cerrando una semana más y vamos que volamos a la primera mitad de noviembre con varias certezas que claramente podemos compartir. Habrá dos alianzas de partidos, rumbo a los 6 estados que renuevan su poder ejecutivo.

Y sin embargo, la información que acapara el debate es la aceptación pública del Presidente de México de que efectivamente, sí faltan medicamentos para las enfermedades crónico degenerativas. Cáncer, esclerosis, diabetes y tantas.

Siempre lo negaron, diputados, senadores, funcionarios de todos los niveles de la 4T y hasta el mismo Jefe de Estado Andrés Manuel López Obrador. Pretextaron corrupción, evadieron su responsabilidad, todo…. y muchos murieron por esa mezquindad.

Y ahora… ahí está el ultimátum del Presidente: “Ya tenemos que terminar de resolver el problema de abasto de medicamentos, esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos».

Así de directo y el mensaje fue para el Dr. Jorge Alcocer Varela secretario de Salud, y para Juan Ferrer titular del Instituto de Salud para el Bienestar, el mal querido INSABI. Que debemos esperar, luego de mil 77 días de gobierno, que ya no jueguen con la salud, no son eternos.

Y que si bien, no creo que exista una sola persona que en su sano juicio, no coincida con el mandatario mexicano, en la tesis del combate contra la corrupción, con la salud no, con eso, no se deben hacer malabares políticos.

No cuando más allá de la Pandemia, México encabeza un exceso de mortalidad, entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

38 millones de infecciones por Covid-19 y volamos para las 300 mil muertes relacionadas con la Pandemia y ahora mismo los especialistas debaten sobre los datos de la Secretaría de Salud, de que la nación mantiene casi 600 mil muertes relacionadas con este terrible mal.

Aun así, hay que seguir en la batalla, porque la misma autoridad advierte de una cuarta ola de contagios; por las festividades decembrinas y porque nuestra sociedad, a pesar de todo, sigue sin tomarselo en serio.

Oremos…. Que todo lo demás es revisable, menos la salud de los mexicanos…

Del segundo asunto, por supuesto que las alianzas ya quedaron declaradas para los 6 estados en disputa. Morena, el Partido Verde Ecologista y el PT versus PAN, PRI y PRD.

En estos días nos enteramos que el líder del PVEM, Manuel Muñoz Cano, estaba en la CDMX, seguramente revisando el tema, que va de la mano con equipo de Alejandro Ceniceros (PT) y de Morena que administra políticamente el delegado Ernesto Palacios.

De la cancha de enfrente, nos sigue pareciendo increíble que Edgar Melhen mantenga su posición de no alianza cuando el priísmo o buena parte del mismo, se ha manifestado en favor de esta posibilidad, que por cierto, el mismo dirigente nacional Alejandro Moreno promueve de manera clara, igual para los 6 estados y desde el Congreso junto a Jesús Zambrano del PRD y Marko Cortés del PAN.

No hay mucho ánimo de ponerle sal a la herida de nadie, pues el PRI, vaya que la está sufriendo como marca, pero ayer por la tarde trascendió que un grupo de priístas encabezados por la secretaria general del CDE Mayra Ojeda y Luis Enrique Arreola se aprestan a tomar el partido, si para el día 15, el actual presidente no renuncia a su cargo como pastor tricolor.

a.- Y de una vez para cerrar el tema, esperaremos mañana finalmente los nombres de quienes se registraron como aspirantes a la candidatura de Morena. Todos dijeron que sí, pero este día ya quedará claro, sobre quienes se la juegan y quienes más, en su estrategia se quedaron en casa.

b.- Y de la solicitud de debate interno que hizo Gerardo Peña, claro que causó un ruido interesante, sin embargo, si se trata de promover la marca y el ánimo azul en sus bases electorales, lo que está sugiriendo el diputado federal es acertado. Atomizar.

El aspirante del sur Chucho Nader decía en Victoria -a los medios-, que son tres las personalidades, mientras que en todo el estado, quien recorre municipios, chiquitos y grandotes, de manera más que intensa, es César Verástegui.

Si es por ahí, les aseguro que no hay nada porque estresarse, todo lo contrario, veremos que señala formalmente Luis Cachorro Cantú como operador del PAN, con una señal superior por supuesto.

Pero bueno por pronto, el ánimo se caldea y es natural porque estamos en las llamadas primarias y todas son inéditas.

Nostra Política.- “Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando”. Rabindranath Tagore.