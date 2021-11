Factor Gattas/ ¿Truco vs Valderrama?  

El presidente municipal Eduardo Gattás está dando de qué hablar. Recibió la ciudad en malas condiciones. Y desde el primer día se aplicó. Siendo su primer día, de madrugada salió de su casa y antes de que amaneciera llegó al sitio de donde a diario salen los camiones recolectores de basura.

Saludó de puño cerrado –como se estila en esta pandemia a todos los del Departamento de Limpia. Les pidió su apoyo para hacer más bonita Victoria y les ofreció su mano amiga para salir todos adelante.

En los días siguientes Eduardo Gattás, quien estudió en la UAT Victoria la carrera de Derecho, dijo una frase que se ha vuelto poco a poco realidad: “Mi gobierno va a ser de 24…7”, es decir de 24 horas los 7 días de la semana.

Y este gobierno municipal tiene una cosa especial: como poco lo habíamos visto antes su esposa la señora Lucy Rodríguez de Gattas no se limita a posar y sonreír para la fotografía y los videos sino que se aplica a atender el trabajo en el DIF Victoria; a escuchar atenta a las familias de los barrios pobres que se le acercan a saludarla y a pedirle algún apoyo…que una beca para un hijo… que unas medicinas para el abuelo.

El miércoles andaba el licenciado Lalo Gattas bien feliz, como niño con juguete nuevo. Y es que un grupo de empresarios le donaron a la ciudad un camión de bomberos. Y como niño con juguete nuevo, Lalo Gattás se subió al camión, tomó el volante…y dio una vuelta ahí por la Estación de Bomberos. Como niño con juguete nuevo pidió que le tomaran un video… de un minuto… que subió a sus redes sociales.

No crean tampoco que al alcalde Gattás le aplauden todo. Para nada. En el ayuntamiento tiene varios regidores bastante cuestionadores, que llegan a la junta de Cabildo, argumentan y votan en contra en algunos temas, en algunos asuntos. Y eso se entiende en los que no son de Morena, pero hay que decir el Partido del Trabajo es un aliado tradicional de Morena, pero no por ello el regidor de Morena, Alejandro Ceniceros Martínez es un aplaudidor incondicional. Para nada, esta semana junto con la regidora independiente Ludivina Cantú Orozco votaron en contra de la aprobación en un tema porque argumentan “es ilegal y se viola la Constitución, el que los dueños de los parquímetros actúen como autoridades y retiren placas de los automóviles y los inmovilicen, no tienen atribuciones para ello”.

Ha dejado en el regidor Ceniceros Martínez que es un aliado, pero no un incondicional.

Dos.- Pues ahí tienen que siguen creciendo las adhesiones a favor del ingeniero César El Truco Verástegui, que quiere conducir la alianza “TXT” y llegar a Gobernador.

En el asueto del Día de Muertos en el corazón de la frontera chica, en el municipio de Miguel Alemán, donde en una reunión de miles de personas la ex candidata del PRI a la presidencia municipal por Gustavo Díaz Ordaz en el pasado proceso electoral, Consuelo Muñoz Garza, dijo: “Por eso estamos aquí con César Verástegui, por eso quisimos que vinieras amigo César aquí a Miguel Alemán, donde se te quiere, donde se valora tu trayectoria y tu arraigo social, queremos que seas tú, fíjate bien, queremos que seas tú quien conduzca este movimiento”.

Se refería Chelito Muñoz Garza, desde luego movimiento Todos por Tamaulipas, TXT. Convencida, siguió Chelito diciendo al micrófono: “Porque tú sí eres gente de ley, de trabajo y constancia, porque tú sí compartes nuestros esfuerzos, nuestras preocupaciones y todas nuestras angustias; porque tú eres de Tamaulipas, porque tu comprendes que en una sociedad justa a nadie se le deja de lado.Tamaulipas necesita tu experiencia, tu liderazgo y tu valentía para superar los desafíos que hoy enfrenta”.de Tamaulipas para avanzar hacia un verdadero progreso para no caer “en el abismo sin fondo de la simulación, de las mentiras y del desprestigio”.

Y al hablar de TXT, dijo que “es un colectivo en el que cabemos todos, no importa tu edad, posición social, credo, orientación o condición, lo que importa, lo que de veras cuenta, es que compartimos un mismo propósito: la defensa de nuestro amado Tamaulipas”.

Tres.- En los rumbos del partido Morena el precandidato que sigue creciendo es el Super Delegado de la Secretaria del Bienestar, el tampiqueño licenciado Rodolfo González Valderrama.

Y les comparto que el diputado local de Morena, Marco Gallegos Galván acaba de señalar que Valderrama “es el mejor posicionado en las preferencias”.

El legislador comentó con voz clara y tono firme que Rodolfo González Valderrama, es el más cercano al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien le ha confiado importantes responsabilidades presentado excelentes resultados.

“Yo creo que Rodolfo González Valderrama ha hecho un papel muy importante, primero en RTC(Radio, Televisión y Cinematografía), trabajando muy cercano al presidente, y ahorita vemos su cercanía al nombrarlo delegado de programas federales para el desarrollo en Tamaulipas”, expresó.

Recordó Gallegos que Valderrama fue también el encargado de revisar los fideicomisos relativos a Seguridad, Gobierno y Relaciones Exteriores.

“Yo creo que por su inteligencia y honestidad, cuenta con el mejor perfil para la candidatura a Gobernador de Tamaulipas por Morena”.

Con González Valderrama, le queda claro al diputado Marco, “estoy convencido de que podríamos ganar sin ningún problema en el 2022”.

Destacó el reciente pronunciamiento del senador suplente Alejandro Rojas Díaz Duran, a favor Rodolfo González Valderrama, “es muy importante que entendamos lo que Rodolfo representa para la Cuarta Transformación”. NOS VEMOS.