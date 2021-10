Mario López, ¿el arma oculta de Morena…?

No se pelea con nadie. Es discreto. Respeta a todos sus compañeros de partido e incluso a quienes no lo son. No le enoja su apodo, al contrario, le agrada que así le llamen.

MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ es el nombre del Alcalde de Matamoros, una tierra que lamentablemente en las últimas dos semanas ocupó los titulares mundiales por los hechos de violencia.

También es una parcela que, políticamente hablando, fue la cuna del poder en Tamaulipas durante dos sexenios consecutivos y ahora está empezando a hacer ruido y no precisamente por los temas de inseguridad, sino por asuntos electorales.

MARIO LÓPEZ es de los pocos que no deja ir una oportunidad de servir a su pueblo, por eso lo mismo hace gestiones a nivel federal que estatal, en busca de recursos que se traduzcan en obras.

Allá en Matamoros se dan dos fenómenos muy peculiares, pues mientras se presenta el tema de la inseguridad y se asegure que eso afecta al turismo, la realidad es que la inversión extranjera y nacional no se ha frenado.

Apenas en este mes, la cadena comercial Walmart abría otra de sus tiendas, la número cuatro en esa tierra, lo que habla de que con inseguridad e incluso pandemia, la tierra matamorense es vista como un punto de oportunidad manteniendo elevados niveles de confianza entre el empresariado, lo que se traduce en inversión y se materializa en empleos.

MARIO LÓPEZ no pierde el tiempo ni se engancha con nadie, lo suyo es hacer talacha en Matamoros, por eso cada semana sale a poner en marcha una obra, a supervisar acciones a inaugurar una calle pavimentada, alguna aula construida en plantel educativo.

De forma diaria se avanza en la reposición de luminarias y en aumentar este servicio para que más y más personas se sientan seguras en su andar nocturno.

Ejemplo de lo anterior se dio este jueves, tras el anuncio de la inauguración de pavimentos en calles de dos colonias, en la “Luis Donaldo Colosio” y en la “Cavazos Lerma”, así como la entrega de un aula en la escuela primaria en la colonia “División del Norte”.

Esto demuestra que, a pesar de los nulos intentos por desprestigiar a MARIO LÓPEZ y a su administración, allí en Matamoros se sigue trabajando fuerte en todas las áreas.

En temas políticos/electorales, MARIO LÓPEZ está en lugares importantes preferencias, de cara a la candidatura por la gubernatura, sin haberse movido fuera de Matamoros para hacer promoción de su persona.

Hay puntos muy importantes a su favor (1) Hay grupos políticos y empresariales en él, que lo han venido apoyando y apuntalando sus aspiraciones… y… (2) podría ser el “tercero en discordia” que atempere las feroces aguas de la desunión, en caso de que los dos precandidatos punteros lleven el proceso selectivo a un callejón sin salida… El que entendió/entendió… Punto y aparte.

Su mayor respaldo son esos 108 mil votos conseguidos el pasado seis de junio por MARIO LÓPEZ, en un proceso selectivo, sin llevar la figura del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en la boleta.

No se puede pasar por alto que esto es un respaldo total a su gestión por parte de los matamorenses, pero también por parte de los dueños del dinero, de las inversiones y de los grupos políticos regionales, o sectores como el aduanero y maquilador.

Tal vez por ello MARIO LÓPEZ es víctima de un acosador y permanente fuego amigo, pero también recibe dura metralla desde las parcelas enemigas.

Visto en perspectiva, el Alcalde de Matamoros bien podría ser la “jugada maestra”, la “carta marcada” y, sobre todo, el candidato de la unidad que lejos de restar sume dentro de Morena.

No se puede negar que, así como están las cosas en dicho partido, con tanto precandidato correteando una misma posición, un candidato “neutral” podría ser la mejor opción para Palacio Nacional para dejar a todos con ánimos de negociar la unidad…

¿Será MARIO LÓPEZ el “tapado” o el arma oculta de Morena…? Ya falta poco para saberlo… Pendientes…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El “tirito” está más que cantado hacia el auditor superior del Estado, JORGE ESPINO ASCANIO, por parte de los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso local… Cuentan que cuentan que a ESPINO no se le quiere, le tiran lodo y han amenazado con revisar a fondo los dictámenes que envíe para su aprobación, al menos así lo dijo la diputada ÚRSULA SALAZAR MOJICA… También cuentan que al Auditor Superior lo están revisando hoja por hoja y contrato por contrato, en busca de acuerdos donde haya beneficiado a familiares cercanos para agarrarle los dedos en la puerta y “reventarlo” … ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Sigue estando muy rara la forma en que están operando ARMANDO ZERTUCHE ZUANI y PEPE BRAÑA MOJICA, éste último sólo en calidad de sobrino del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pues siendo PEPE integrante del Partido del Trabajo, no le tocó presidir ninguna comisión de las que este miércoles se repartieron… Cuentan que cuentan que visto por el “lado bondadoso”, (1) PEPE BRAÑA nunca fue del Partido del Trabajo, pues sólo empleó esas siglas para competir y hacer un “huachicoleo electoral”, de manera que bajo la mesa es de Morena o (2) de plano no le dieron ninguna comisión para presidir porque no tiene capacidad para ello o (3) el rumor del “divorcio político” entre ZERTUCHE y BRAÑA es cierto… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… Más que una postura “valiente y aventurera”, lo que dijo el miércoles JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO, en su calidad de coordinador estatal del Movimiento Ciudadano, de que su partido va solo en esta justa electoral en pos de la gubernatura, invita a la reflexión… Cuentan que cuentan que dos cosas deben llamar la atención además de que no fraguarán ninguna alianza: (1) que emitirán una convocatoria ciudadana para ver quién se apunta como candidato, a pesar de que tienen presuntamente amarrado a ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO, lo que habla que podría darle la bienvenida a un precandidato “inconforme” de Morena o de Acción Nacional y… (2) Que el gobernador de Nuevo León, SAMUEL GARCÍA, va a operar con manos, pies y mucho dinero la candidatura naranja en Tamaulipas… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… La que anda bien recio es la asociación civil “Todos por Tamaulipas”, que sigue operando con un “Truco” bajo la manga… Cuentan que cuentan que el último domingo de octubre, estará en el municipio de Miguel Alemán, en el salón de eventos Milenio… También cuentan que el evento está pactado para las dos de la tarde y las invitaciones para ser parte de este movimiento, ya se están corriendo… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

GRACIAS… Nos leemos hasta el lunes…