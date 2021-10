No todo lo que brilla es oro… 

También la bisutería barata brilla y no por eso se le debe dar un valor que no tiene y, aunque hay quienes quieren venderla cara, debemos analizar muy bien de que está hecha para no comprar algo que realmente no cumplirá las expectativas.

Lo mismo sucede con algunas personas que ofrecen darnos brillo y al final lo que pueden dar es vergüenza, como muchos políticos que quieren venderse como oro, pero su resplandor delata que ni siquiera son de latón ya que no es el mejor.

Esa en la razón por la que la ciudadanía debe estar muy alerta, no dejarse deslumbrar con brillos efímeros, Tamaulipas más que brillar necesita progresar, ser una entidad segura, que brinde las condiciones necesarias para vivir e invertir.

No se requiere de personajes que ofrezcan un Estado resplandeciente, lo que se requiere es continúe la seguridad y un gobernante con voluntad de trabajar sin distingos de colores por toda la Entidad.

Tampoco se requieren Chuchos rotos, esas historias de radio ya quedaron atrás, para los tiempos venideros se necesita quien sepa hacer política de verdad, que le llame al pan pan y al vino vino, pero sobre todo tenga palabra, honestidad y voluntad de trabajar para que nuestra entidad tenga prosperidad.

Se acercan las definiciones y los partidos deben tener bien claro con que candidato quieren ganar o perder, pero sobre todo escuchar la voz del pueblo cuando se manifiestan por un proyecto en unidad pues Tamaulipas requiere de un hombre franco, de una sola pieza, que cumpla su palabra y tenga la fortaleza para dirigir correctamente los destinos de esta noble tierra y los que en ella vivimos.

Claro que se debe tener TRUCO para hacer las cosas bien, seguramente esa es la razón por la que miles de almas se unen y a una sola voz piden que trabajemos todos por Tamaulipas y así se tengan los resultados esperados.

A propósito, el sábado hubo guateque en San Fernando, Tamaulipas, en el salón Ramón Ayala se concentraron miles de ciudadanos para saludar a quien quieren encabece el proyecto de Todos Por Tamaulipas, a CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, entre los asistentes destaco la exalcaldesa priista ROSALINDA BANDA, mujer representativa y de arraigo en ese municipio.

ROSALINDA no dio mensaje al micrófono pero su presencia dijo más que mil palabras, dejo claro que se suma al proyecto Todos por Tamaulipas. BANDA sabe muy bien que el truco es trabajar unidos para que la región pueda progresar.

Y el domingo se sumaron más simpatizantes de VERASTEGUI, a lomo de caballo y al son del huapango, la redova y el corrido, los a habitantes de Tula y su región también se congregaron para pedirle a El TRUCO encabece sus causas.

En fin, la situación es que bajo el manto del cielo azul todo está dicho, no se quiere personajes que nos quieran vender brillos, Tamaulipas ya brilla por su gente, lo que se requiere es continuar con un Estado seguro y que se tengan oportunidades para todos, y así lo manifiesta el pueblo y diferentes fueras políticas, sociales y económicas de toda la Entidad que a una sola voz se unen en un solo proyecto.

El 16 de octubre ya había quedado claro en la capital tamaulipeca, pero se refrenda, continua la suma de voluntades, la muestra se vio el pasado fin de semana, el sábado en San Fernando hasta donde llego gente de Burgos, Crucillas y Méndez, y el domingo en Tula con todo el altiplano, ojos para el que quiera ver, el cristal azul más que brillo muestra valor, unidad, franqueza, truco para que todos en Tamaulipas puedan progresar

Y los Tamaulipecos se sitúan en la realidad, ya no compran espejitos que brillen de acuerdo a conveniencias, saben que se requiere ver por un futuro mejor para las nuevas generaciones y para que las cosas sucedan EL TRUCO es apostarle, apoyar y cada quien desde su trinchera trabajar Todos por Tamaulipas.