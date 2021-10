Los traumas del rojillo

UNO.-Ahora es Enrique Mendoza, quien se proclama líder Estatal de MORENA, y desde ayer precandidato legítimo de ese partido al gobierno de Tamaulipas, uno más a la larga lista, quien además refiere que el nombramiento de José Ramón Gómez Leal, oootro aspirante, es ilegitimo.

Aun cuando la historia refiere que Enrique Mendoza fue destituido como presidente de ese partido en la entidad y se nombró a Luis Ernesto Palacios Cordero, que poco o nada se le ha visto en el trabajo partidista, a pesar de ello, nada la quita la intención o la oportunidad a Enrique Mendoza de participar como precandidato a la gubernatura de Tamaulipas y unirse a los que buscan esta nominación.

“Yo me lanzo, yo levanto la mano para ser el candidato de MORENA al gobierno de Tamaulipas” dice, y agrega que realizó una asamblea en la zona sur en donde la militancia de ese instituto político lo apoya, eso dice.

Hay que ver qué opina el respecto, el Doctor Américo Villarreal Anaya, Erasmo González Robledo y Rodolfo González Valderrama, punteros en esta aspiración y con trabajo hecho en todo el estado, sin olvidar que Maki Ortiz, también quiere jugar sucio y arrebatarles esta nominación.

Lo cierto es que a MORENA se le sigue enredando la pita y mire que tendrá que ser un buen conciliador el candidato al gobierno de la entidad por parte de la franquicia guinda, porque, primero tendrá que aguantar vara y escuchar los reclamos de los que no sean y sus seguidores y después deberá tener la capacidad para sumar y de esta forma llegar fortalecidos al 2022.

DOS.-Aun cuando trascendió la renuncia del gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de esta ciudad, el alcalde Eduardo Gattás Báez, calificó muy a su estilo como Rumor y Chisme, esta información.

De entrada, Gattás, refirió que es un rumor, aunque señaló que desde anoche había hablado con el dos veces gerente de este organismo de quien dijo habían tocado el tema apenas dos minutos antes de la entrevista con los medios para hablar de la suspensión de agua en la colonia moderna.

Aunque el presidente Municipal, fue claro, nadie a la fuerza y quien presente si renuncia será aceptada, claro de manera voluntaria, hay que ver quien en la primera parte no de él ancho y sea a petición de la primera autoridad municipal.

Hay que decirlo los primeros días de la administración del presidente no han sido fáciles y aun cuando no hay recurso hace lo que puede y debe.

TRES.-Y que le digo, de que los hay los hay el famosísimo Pepe Braña, diputado de MORENA, tubo la genial idea de presentar una iniciativa para que a partir del próximo año se cobre un porcentaje por cada viaje que realicen a los conductores de las plataformas UBER y DIDI.

El inexperto diputado tubo la genial idea de presentar esta iniciativa dice que para beneficio de los choferes y que además busca disminuir el costo de la expedición de la constancia de vehículo el cual se aplica desde enero de este 2021, aunque hay que aclararlo, habla de un nuevo cobro más nunca se menciona de eliminar el existente.

Pepe Braña se quiere hacer pasar como el justiciero, como el diputado bonachón que ayuda a las causas trabajadoras, insisto, buena su intención, pero antes debería de empezar por eliminar impuestos, no por imponerle nuevas cargas fiscales, ¿no cree?

CUATRO.-Recibo con agrado el saludo de Ángel Nakamura, el cual me envía a través de un portal que merece mi respeto, aunque le aclaro.

En lo particular, no acostumbro andar de lame botas, o recibir a besos a personas de aspecto como el de él, que parecen todo, menos periodista, por eso le acepto su concepto en él que me tiene, y a quien tampoco le aceptó que me considere compañero porque le falta mucho para tener mi talento.

Segundo, que jamás trato con gente mentirosa y argüendera, de muy poca estatura como él, nunca le dicte una nota y jamás les di una línea en contra de los integrantes de la legislatura de la que forme parte y menos le dije que no entrevistará a tal o cual bancada, anqué debí enseñarlo, contrario a ello, siempre estiro la mano para disfrutar de las mieles del presupuesto del H. Congreso del Estado y de eso aún tengo pruebas.

Los traumas del rojillo, vienen desde su infancia, lo entiendo, lo comprendo y lo compadezco, le falta amor, necesita cariño, no le gustan los tratos bruscos, ve todo al revés y sus complejos no lo dejan ser feliz, por cierto hay quien dice que su amargura la refleja porque ya se hacía en Comunicación Social del Congreso del Estado, apadrinado por Alejandro Ceniceros, que se quedó sin cargos, y sin diputados, en el palacio legislativo, insisto a Angelito le falta, cariño, talento y tamaño.

Por cierto hay quien señala que el dueño del Partido del Trabajo y ´principal palero de la franquicia de moda Alejandro Ceniceros Martínez, es quien propicia este tipo de misiles en contra de la actual legislatura y el pastor Congresal Armando Zertuche Zuani, en vez de apoyarlo, cierto es que mucho le ayudaría a crecer al pequeño si lo capacita en temas electorales en donde Ceniceros es una chucha cuerera a ver si ahí si aprende el infante.

