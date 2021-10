Insolencia… 

Por medio de las redes sociales y llamadas telefónicas comenzó la guerra y autopromoción de los políticos que buscan ser candidatos rumbo a la gubernatura del Estado, por supuesto, la mayor parte de los mensajes no son para construir porque desde esos espacios donde predomina la anarquía es imposible, al contrario, se utilizan para manchar a sus enemigos, echarles toda la mugre que tengan a la mano y la que puedan recoger en el camino.

Me gusta esa práctica porque la mejor manera de saber quién conviene como gobernante es conociendo sus pecados, el tamaño de los mismos, lo transa que han sido y, por qué no, lo útil que pudieran llegar a ser en caso de que tengan virtudes, sin embargo, lo que no es tolerable es el anonimato, me explico, las redes sociales y las compañías telefónicas a cambio de dinero, de quien sabe que procedencia, permiten que se difundan mensajes sin comprobar la veracidad de los mismos o si son campañas políticas a todas luces ilegales ya que no se han llegado los tiempos para ello.

Que quede claro, en pleno siglo 21 lo sano es llamarle ladrón al ladrón, violador al violador, delincuente al delincuente, pero todo debe ser con responsabilidad, con datos, con opiniones que tengan rostro, nombre y apellido de quienes las emiten.

No se frene para decir lo que piensa, la verdad es que los políticos no merecen más respeto que el que se hayan ganado con su chamba, con su comportamiento en el servicio público, todas esas quejas que algunos de ellos han emitido en el sentido de que les aplican guerra sucia tratando de desacreditarlos y afectan su prestigio no son válidas cuando cada señalamiento tiene el respaldo de pruebas o de experiencias de alguna persona que valientemente sale a la luz a denunciar.

Así es, entramos a la etapa final en la elección de candidatos a la gubernatura, esa es la razón de que se incrementen las encuestas, inventadas y reales, a las cuales se han agregado publicaciones para exhibir a políticos, lo ideal es que continúen ambas prácticas, sin olvidar atender toda la información con pinzas, ver el respaldo de cada rumor o estudio, y le insisto, no fomentar la cobardía del anonimato que solo se disfraza con la firma de presuntos grupos sociales o personas que ni existen, vaya pues, solo dele vuelo a las verdades porque de eso depende tener mejores gobiernos.

Y de los políticos, pues de los políticos no se preocupe, quien haya cumplido o pueda cumplir no sufrirá mella alguna en su atractivo con el electorado por lo que se diga o se sepa de ellos, qué es guerra sucia, que no deben exponerse sus pecados, ni caso haga de esa insolencia porque tal reclamo muchos pudieron evitarlo portándose bien, no robando o poniéndose a trabajar cuando les ha tocado…

LA GRILLA… El que se dice dirigente del PAN, Luis René Cantú, afirmó que su partido no tiene candidato, que el evento del próximo sábado corre por cuenta de los amigos de César Verástegui, El Truco, lo dicho, el muchacho no sabe ni con cuantas gordas llena o quizá este sorprendiendo, por fin, atiendiendo las recomendaciones y hace un buen papel para evitar sanciones de las autoridades electorales, ya usted elija.

Y si, mientras el dirigente del PAN insiste en que su partido trabaja, aunque no se vea en qué, los amigos de El Truco siguen creciendo e invitando al evento del sábado a las 12 en el polyforum de Ciudad Victoria a sabiendas de que sus competidores al interior del partido ya no muestran más ganas de serlo e incluso creen que uno de ellos, o los dos, pueden hacer presencia en el evento para levantarle la mano.

EN MORENA… ahí la grilla cada vez en más en serio, aunque cuentan, en lo corto, que uno de los que se decía aspirante a la gubernatura en los siguientes días hará un pronunciamiento a favor del Senador Américo Villarreal, de las pocas o muchas posibilidades que tenía el personaje no hablamos, lo que parece real es que se van dando cuenta que el gobierno del Estado es muy grande como para quedarse con nada si se dejan ganar el pastel o se empecinan en querer ser lo que en este momento para ellos ya es imposible, y un agregado de quien dicen ya está listo para declinar, “sí se pierde por estos pleitos sin sentido el futuro no será nada halagador para nadie”.

REALIZA UAT SEMANA DE LA SALUD MENTAL… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), por medio de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH), puso en marcha la Semana de la Salud Mental, cuyo propósito es abordar las temáticas que se han agudizado con el confinamiento por el COVID-19.

La Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, Directora de la UATSCDH, inauguró las actividades que, en modalidad virtual, se realizarán durante el período del 11 al 20 de octubre, entre las que destacan cursos, talleres, conferencias magistrales y un panel de expertos.

En su mensaje, dijo que la salud mental es esencial para la salud en general y permite enfrentar los problemas ocasionados por el estrés de la vida diaria, que impide, en ocasiones, trabajar de manera productiva.

“Se trata —dijo— de crear entornos y condiciones de vida que propicien la salud mental y permitan a las personas adoptar y mantener modos de vida saludable. Es la tarea principal de la promoción de la salud mental”.

Explicó que cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, promovido por la Federación Mundial de la Salud Mental y respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS); y subrayó que para la UATSCDH, como forjadora de profesionales y posgraduados en el campo de la psicología, es de especial relevancia ser parte de esta actividad que se realiza en coordinación con el Centro de Integración Juvenil.

“Es un día que nos invita a la reflexión sobre las dificultades que enfrentan las personas con enfermedades mentales graves o con algún trastorno que afecte la percepción, la cognición, el comportamiento y las emociones”, apuntó.

Destacó que los expertos en psicología juegan un papel fundamental en este quehacer, y por ello la UAT busca formar profesionistas capaces de brindarles a las personas herramientas que coadyuven al desarrollo de un bienestar integral.

La Directora estuvo acompañada por funcionarios de la institución: Mtro. Julio César González Vázquez, Secretario Administrativo; Mtra. Blanca Irene Gracia Riestra, Secretaria Técnica; Mtra. Nidia Carolina Escobar Vivas, coordinadora del programa de Psicología, y el Dr. Hugo Tirado Medina, coordinador de la Maestría en Psicología Clínica y de la Salud.

Como parte de los cursos Prevención del Consumo de Drogas y Atención de la Salud Mental, el primer día, la Dra. Dulce Ivette Aguilar Gámez impartió el tema “Drogas y adicciones en la escuela”. Estas actividades continuarán el jueves 14, a las 10:00 horas, con el tema “¿Por qué algunos jóvenes usan drogas y otros no?”, a cargo de la Lic. Martha Alicia Balderas Félix.

El viernes 15, la Dra. Raquel García Flores, coordinadora de la Maestría y el Doctorado en Psicología Clínica del Instituto Tecnológico de Sonora, dictará la conferencia magistral “Salud mental en estudiantes universitarios: retos y estrategias de intervención”; además, se desarrollará el panel de expertos “Salud mental en diferentes escenarios” y el taller La Salud Mental y el Manejo del Duelo ante la Pérdida por el COVID-19.

El lunes 18 de octubre, la Lic. Ana Gabriela Méndez continuará con el tema “Cómo proteger a los estudiantes de las adicciones”; y el día 20 la Dra. Laura Gaither, directora del Centro de Integración Juvenil, impartirá el curso Grupos de Duelo.

Para mayores informes, consultar la página de Facebook de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano o llamar al teléfono 834 318 1730, extensión 2203.