Le sacan la vuelta al “Guasón”

Luego de estar bajo sitio y a merced de la delincuencia organizada por varios meses comunidades enteras como Tepalcatepec y Aguililla en el estado de Michoacán al fin se vieron liberadas y no precisamente por las autoridades federales o del estado como pudiera pensarse, sino porque los malosos decidieron dejar en paz y abrirles el paso a quienes aún habitan las desoladas poblaciones.

Desde luego que dieron fin al bloqueo que mantenían desde hace meses no sin antes amenazarlos de que seguirán bajo el dominio en este caso del Cartel Jalisco Nueva Generación. Curiosamente el gobierno federal en voz del presidente de la nación ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR manifestó que el problema en Michoacán no se combate haciendo la guerra porque ese esquema está comprobado que fracaso, en todo caso es aplicando la legalidad como se puede recuperar la paz y la tranquilidad.

Tuvieron que pasar largos meses para que el presidente decidiera al fin poner atención al calvario que vivieron miles de michoacanos, no hizo nada antes porque estaba su archienemigo político el Gobernador SILVANO AUREOLES, así de caprichoso es LÓPEZ OBRADOR.

En tanto continúan dispersándose por todos lados fotografías donde aparecen los más serios aspirantes a la gubernatura de Tamaulipas por MORENA, en ellas sigue sin aparecer de una u otra manera el Oficial Mayor de la Secretaría de Economía HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZALEZ.

En la más reciente pintura lucen muy “unidos” AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, JOSE RAMON GOMEZ LEAL, ERASMO GONZALEZ ROBLEDO, RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA y el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, ¿por qué continúan excluyendo al también llamado “guasón”?.

En ese sentido sabemos que muy pronto el dirigente nacional del morenismo MARIO DELGADO CARRILLO habrá de convocar a todos aquellos que han manifestado su deseo de participar en la lucha interna del partido por la candidatura al gobierno de la entidad.

La idea central es sin duda comenzar a trabar un acuerdo donde todos los aspirantes intercambien todo tipo de impresiones buenas y malas con la única finalidad de sacar finalmente a un candidato de unidad, eso sería sin duda lo más aceptable.

Desde luego que la idea es complicada habida cuenta que al menos dos de los aspirantes RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA y AMERICO VILLARREAL ANAYA por mucho los más aventajados en la lucha interna difícilmente cederían en su deseo de alcanzar la codiciada candidatura, bueno, a menos que la decisión sea tomada como así parece sucederá por el mandamás en Palacio Nacional ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

No se ve por ningún lado o razón viable para que cualquiera de los aspirantes le lleven la contra al jefe máximo sobre todo porque conocen perfectamente la forma en que maneja los hilos del poder.

En fin como en los viejos y mejores tiempos del priismo, será el gran dedo nacional quien finalmente decida quién será el candidato a la gubernatura de Tamaulipas, para que hacerse bolas, al tiempo.

En medio de todo esto la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ inició un recorrido promocional por la entidad con miras a ser nominada a la candidatura gubernamental comenzado por visitar a

los alcalde morenista de H. Matamoros MARIO LOPEZ HERNANDEZ y al capitalino LALO GATTAS BAEZ. Por cierto si bien es verdad que la dama en mención fue expulsada por el PAN, hasta el momento no ha mostrado un solo documento oficial que avale su cacareada salida, como tampoco se ha anunciado por ningún lado que haya sido aceptada oficialmente por el partido MORENA, que comulga con el morenismo eso bien se sabe, pero sin duda que tiene que oficializar su postura.

En lo que respecta a los aspirantes del partido en el poder en el estado, el círculo se va cerrando cada dia mas en favor del Secretario General de Gobierno CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, las continuas salidas bajo cualquier pretexto por todos los rumbos del estado así lo indican, en pocas palabras, lo que se ve no se juzga.

No obstante el alcalde tampiqueño JESÚS NADER no quita el dedo del renglón y en ese sentido continúa haciendo todo tipo de amarres con la idea suprema de ser el elegido por el panismo como su candidato a la gubernatura estatal.

Que si tiene más apoyo del centro del país que en cualquier otra parte, es solo una visión que interesa a alguien con fines aviesos y por ello, dejan correr la especie al menos a través de las redes sociales.

En otro punto mientras la Secretaria de Salud Estatal GLORIA MOLINA GAMBOA recomienda abiertamente a la población quedarse en casa para evitar la inmensa ola de contagios por coronavirus su contra parte de la Secretaría de Educación anuncia la ampliación de horario a clases incluso, advierte que más escuelas habrán de reabrir sus espacios en los días por venir, pues quien los entiende.