Alianza por necesidad

Las dos principales fuerzas políticas en Tamaulipas, saben y están conscientes que de manera independiente no ganan la elección de gobernador, programada para el domingo cinco de junio de 2022. Quizá el más necesitado de una alianza o coalición, lo es el Partido Acción Nacional y más, si es que quiere prolongar su mandato seis años más, de ahí que se esté manejando desde hace semanas, la posibilidad de integrar al Revolucionario Institucional y arrastrar a esa suma, al de la Revolución Democrática. Sería una alianza PAN, PRI, PRD, que posiblemente integren ese proyecto denominado “TODOS por Tamaulipas”, que podría encabezarlo CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS Secretario General de Gobierno. MORENA podrá ser una buena marca pero no representa una garantía de triunfo y menos, si se elige al candidato equivocado, motivo por el cual, también necesita de otros partidos que podrían aliarse, entre estos el Verde Ecologista de México y su incondicional Partido del Trabajo. Aunque AMÉRICO VILLARREAL ANAYA se ha movido, aprovechando su envestidura de senador de la república, a la disputa por la candidatura a gobernador entró RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA ahora como Delegado de Programas Federales en Tamaulipas, desde donde empezó a moverse y promocionarse entre los beneficios, además de los que reciben la vacuna de prevención y contra la pandemia de covid-19. La duda es si finalmente el Partido Movimiento Ciudadano irá sólo o bien, si al final de cuentas decide postular candidato propio e incluso, sumarse a cualquiera de las dos coaliciones. Ir en alianza o coalición se define en “grandes ligas”, es decir, en el Comité Ejecutivo Nacional de cada partido, dependiendo de las condiciones y acuerdos que haya, y que se tengan que cumplir en caso de ganar. Para muchos el hecho de que sólo se trate de la elección de gobernador es por demás motivante, tomándose en cuenta que no se desviará la atención en la de ayuntamientos o alcaldes, como tampoco en la de legisladores locales. La gente que irá a votar, lo hará por candidato a gobernador y no desviará su atención cruzando en más de una ocasión la boleta electoral. Hasta ahora no se observa a nadie por MC, motivo por el cual, puede llegar a pensarse que no postulará candidato a gobernador, y se sumará a la alianza de unos o bien, de otros, aunque en política nada está escrito. Lamentable el fallecimiento de FEDERICO JULIÁN BONILLA LÓPEZ quien apenas tenía unos días como director de Obras Públicas en el ayuntamiento que preside EDUARDO GATTÁS BÁEZ. Había grandes intenciones y proyectos por sacar adelante el trabajo en Victoria. Había asumido el compromiso de ponerle atención a esta problemática en la Ciudad. De hecho sostenía una reunión de trabajo en el municipio cuando se dieron los lamentables hechos. Vaya desde este espacio nuestras condolencias y una pronta recuperación de sus familiares, ante este hecho tan doloroso. Descanse en Paz FEDERICO. En fin.