En el primer fin de semana de octubre de este lamentable pandémico 2020, se suscitaron varios temas noticiosos y para los locales de la capital tamaulipeca, empezamos con que el día 1 de este mes, en punto de las 8 am, el Cabildo Victorense en Pleno, dio entrada a la solicitud de licencia para ausentarse por tiempo indefinido del cargo de Presidente Municipal, al Dr. Xicoténcatl González Uresti.

Se infiere por la prisa de los hechos, que todo estaba fríamente calculado, Xico, el todavía Alcalde, no se presentó; se infiere que la autorización -número de votos- estaba pactada, lo mismo que la renuncia del suplente de la planilla azul; también que la terna que se envió al Congreso local.

Tres candidatos… dos diputados locales con una muy apresurada solicitud y autorización de licencia del Congreso, y una muy alta funcionaria del gabinete del reynosense, por cierto, las lenguas viperinas aseguran hay parentesco.

Por la tarde noche de ese mismo día, en un análisis muy acucioso de la terna propuesta por mayoría de los miembros del Cabildo Cuerudo, tres expedientes se estudiaron y se optó por el más completo, el de mayor peso político, el más identificado con los victorenses: Pilar Gómez Leal, que pese a tener los mismos apellidos de la esposa del gobernador y del súper delegado del gobierno federal, no son hermanos.

Las especulaciones sobre tan importante decisión del Congreso Local no se dejaron esperar, incluso no faltó quien argumentara de esta designación estaba acordada antes de que apareciera el Orden del Día, anunciando la solicitud de Xico.

Hay muchos rumores sobre la posibilidad de que los camiones de basura saldrán a recolectar lo que han dejado de hacer por causas desconocidas; otro rumor es la posibilidad de que el agua nuevamente llegará a los hogares victorenses; también los 213 mil, 897 baches, solo en el primer cuadro de la ciudad, serán reparados con asfalto de primera.

Las noticias matutinas en Victoria, este primer lunes de la nueva normalidad, perdón de la Nueva Alcaldesa, muestran un video donde supervisan los trabajos del único puente vehicular -La joroba- de la capital tamaulipeca, y que se anunció se estaba derrumbando, pero que solo es cuestión de reacomodo de una placa de cemento y la repavimentación del puente.

El caso es que los analistas del sistema político tamaulipeco aseguran que en Victoria habrá reelección en la presidencia municipal, aunque me parece que el término es erróneo pues Doña Pilar Gómez Leal, no fue electa como lo marca el INE, por lo que no puede haber reelección ¿o sí?

No quiero decir con esto que Gómez Leal no pueda ser elegida Alcaldesa de Victoria en las próximas elecciones, lo que no puede ser es reelegida. Quizá solo sean términos, porque ahora es Presidenta Municipal interina.

Cierro con el tema Victoria, comentando la ¿sorpresiva? Salida de la representación de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas, de la 4T, del Dr. Felipe Garza Narváez. Hay quienes aseguran buscará ser diputado local por 4ª ocasión, pero también pudiera ser la diputación federal o la alcaldía por Victoria, a la que ha correteando mucho sin alcanzar. Quizá sea su tiempo.

En fin. En temas internacionales el coronavirus del neoyorkino, Donald Trump, ha traído opiniones muy variadas pues no han faltado se argumente, es una comedia de los estrategas de su campaña para que sirva de publicidad después del ‘debate que no fue debate’ del martes pasado.

Mucho se lee en noticias locales de México y el mundo, así como en la misma Unión Americana, sobre la realidad o la mentida de la salud del presidente gringo y hasta de los múltiples mensajes de Twitter que hasta parece rompió record, por la gran cantidad de envíos en una hora, la mañana de este lunes.

El tema que no quiero obviar es el de la Nueva Caravana invasora de migrantes que se anuncia salió de Honduras y a base de fuerza física, entre golpes y empujones, violentaron su ingreso a Guatemala con rumbo a Estados Unidos, vía México.

También en este tema aparece el nombre del estadounidense Donald Trump, porque se insinúa que su equipo de campaña está detrás de este movimiento, para nuevamente impresionar a sus compatriotas, sobre la posibilidad de detener la invasión centroamericana a su país.

La nueva Caravana, según las noticias, estaba compuesta por más de 3 mil aventureros, entre hombres, mujeres, adolescentes y niños; además de ancianos, mujeres embarazadas y discapacitados hasta en silla de ruedas.

Es relevante que de los 3 mil, dicen los guatemaltecos que, dos terceras partes -2 mil- desertaron de su propósito de continuar, gracias a las pláticas persuasivas de las autoridades guatemaltecas y se regresaron a su casa. De los restantes -mil- se supone se diseminaron en ese país centroamericano por subgrupos entre 4 y hasta 20 personas.

No ha faltado la rumorología profesional en México, sobre la necesidad de la 4T para seguir otorgando permisos de internamiento y trabajo a los hermanos hondureños, aunque los nacionales necesitan, urgen de trabajo.