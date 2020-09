‘Si viene la policía nos vamos defender’, feministas seguirán ‘ocupando’ la CNDH

Agregan que en caso de que las autoridades intenten desalojarlas con el uso de la fuerza pública, si es necesario responderán con violencia.

Cd. de México, 06 de septiembre del 2020. – Las mujeres que mantienen la toma de las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ubicadas en el centro de la ciudad advirtieron que no devolverán las instalaciones. Por el contrario, señalaron, ahora se trata de una acción “okupa” por lo que esta sede “será refugio para víctimas de violaciones a sus garantías”.

Se trata, dijeron, de una decisión ante la “inmovilidad” de autoridades de los tres niveles de gobierno para dar respuesta a sus demandas de verdad y justicia ante diversos crímenes como feminicidios, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, homicidios dolosos, entre otros.

Con el apoyo del colectivo Feminista Bloque Negro, las mujeres (madres e hijas de víctimas de violencia) cambiaron simbólicamente el nombre de este espacio. Con un martillo tiraron el letrero oficial de la CNDH y en su lugar colocaron una manta con el “nuevo nombre”: Ocupa, Casa de Refugio Ni Una Menos México.

Toma de instalaciones de la @CNDH de la Ciudad de México ha representado un logro y avance a la organización del frente nacional feminista #Niunamenos quienes llegaron para apoyar a las madres de víctimas de desaparición forzada Vía Andrea Murcia pic.twitter.com/sdX2pRilvu — Voces Feministas (@VocesFeminista) September 6, 2020

Además, tomaron una obra de arte propiedad del organismo nacional, una pintura de Francisco I. Madero, la cual rayaron con pintura en aerosol y dijeron que será subastada para “sostener el movimiento”.

Colectivos feministas retiraron el nombre de la CNDH en las oficinas de la calle República de Cuba y extendieron una manta para anunciar que ahora ese inmueble será la «Casa de Refugio Ni Una Menos México» #Video: Alexis Ortiz pic.twitter.com/hdGBiHzRA6 — El Universal (@El_Universal_Mx) September 6, 2020

Es de señalar que las dos mujeres que iniciaron la movilización el jueves en estas oficinas de la CNDH, en la calle República de Cuba 60, en el Centro Histórico, y que incluso se amarraron a sillas para exigir respuesta a sus demandas, se retiraron del lugar desde ayer en la tarde.

Erika Martínez, una de las madres que participa en el movimiento, aseveró: “No es intimidación, esto es una respuesta a sus omisiones”.

Por su parte, Yesenia Zamudio, madre de una joven víctima de feminicidio en enero de 2016, subrayó que “se trata de una toma definitiva, no lo vamos a entregar, es un okupa para las víctimas. Aquí van a vivir madres de víctimas que tienen niños huérfanos (de padre) y que no tienen dónde vivir, ésta será su casa. No lo vamos a entregar, no hay negociación, y que le hagan como quieran”.

Agregó que en caso de que las autoridades intenten desalojarlas con el uso de la fuerza pública, si es necesario responderán con violencia. “Si viene la policía nos vamos defender, así a ese grado. Ni se les ocurra mandar los policías hombres, ahí si nos vamos a poner bien locas, si de por sí Rosario Piedra (presidenta de la CNDH) dice que somos terroristas, pues que no se expongan porque ya nos la creímos”.

Fuente-. LaJornada