Laura Bozzo pide amparo a juez federal por demanda que enfrenta con Gabriel Soto e Irina Baeva

La conductora Laura Bozzo habló de la demanda que enfrenta en México luego de que Gabriel Soto e Irina Baeva la denunciaran ante las autoridades por los señalamientos que hizo en contra de ellos meses atrás.

Bozzo aseguró que este proceso legal no le quita el sueño, la peruana manifestó que: «el único desgaste emocional es cuando no ciento que estoy cumpliendo con los objetivos que Dios me puso en la vida, creo que esta pandemia cambió mucho a Laura Bozzo, creo esta pandemia ya no está para yo pelearme, que si me dicen y yo contestar».

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre en qué instancia se encuentra dicho proceso legal, Laura Bozzo señaló: «El abogado que me representa es el que está yendo a las fiscalías, yo no he ido a nada, yo estoy concentrada acá porque yo me estoy jugando un nuevo formato para el próximo año».

Asimismo, reveló que solicitó un amparo a un juez federal contra cualquier orden de comparecencia, detención y orden de captura que se pueda cumplimentar en su contra.

Luego de ser cuestionada sobre si está dispuesta a hacer las paces con Soto y Baeva, e inclusive con Alfredo Adame, con quien tuvo un intercambio de palabras durante la grabación de su programa, la conductora dijo:

«Yo no tengo por qué fumar la pipa de la paz con nadie, yo lo que tengo que hacer es lo que siempre fue mi vida, y pelearme con los desgraciados, yo tengo que focalizarme en eso, en defender a la gente, no en gente que no existe realmente para mí, en mi vida».

Fuente: VanguardiaMX