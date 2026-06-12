Ciudad de México.- El debut victorioso de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026 no solo desató la euforia entre los aficionados, sino que también impulsó la actividad económica en diversos sectores del país.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) estimó que el triunfo de México por 2-0 sobre Sudáfrica generó una derrama económica preliminar superior a los 1,200 millones de pesos durante la jornada inaugural del torneo.

De acuerdo con el organismo empresarial, el movimiento económico se reflejó principalmente en restaurantes, hoteles, bares, transporte, comercios, venta de souvenirs y actividades relacionadas con el evento mundialista en la Ciudad de México y otras zonas vinculadas.

La Confederación señaló que el Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para el sector comercial, turístico y de servicios, con una expectativa de derrama nacional que podría alcanzar hasta 65 mil millones de pesos durante el desarrollo de la competencia.

Sin embargo, el principal desafío será garantizar que los beneficios económicos lleguen también a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), así como a los negocios familiares, evitando que las ganancias se concentren únicamente en grandes cadenas comerciales.

CONCANACO destacó además la capacidad de resistencia de miles de pequeños comerciantes que, pese a afectaciones recientes derivadas de movilizaciones sociales, mantuvieron abiertas sus actividades y aprovecharon el flujo de visitantes y consumidores generado por el Mundial.

Como parte de la estrategia para fortalecer el turismo interno, del 18 al 21 de junio se llevará a cabo La Gran Escapada, también conocida como el Buen Fin del Turismo, iniciativa que busca superar una derrama económica de 44 mil millones de pesos mediante promociones y ofertas turísticas en todo el país.

El presidente de CONCANACO SERVYTUR, Octavio de la Torre Stéffano, afirmó que el reto ahora es convertir la emoción deportiva en oportunidades económicas para las familias mexicanas.

“Ganamos 2-0 en la cancha; ahora toca ganar en el territorio, en los negocios familiares y en las comunidades. Cuando un negocio crece, crece una familia. Cuando una comunidad avanza, avanza México”, expresó.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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