Raúl Jiménez fue nombrado el Mejor Jugador de la Temporada para el Wolverhampton

El futbolista mexicano tuvo una destacada actuación en la pasada temporada de la Premier League.

El futbolista mexicano de los Wolves Raúl Jiménez fue seleccionado por sus compañeros como el «Jugador de la Temporada». El atacante azteca tuvo destacadas actuaciones en la campaña 2019-20 de la Premier League que fueron reconocidas por los integrantes de la plantilla inglesa.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Wolves anunció a Jiménez, de 29 años, como el elemento más sobresaliente del Wolverhampton la campaña anterior al registrar 17 goles en 38 partidos del campeonato de Inglaterra. En total, tomando en cuenta sus números en todas las competencias, Raúl finalizó con 27 dianas y 10 asistencias en 55 compromisos disputados.

Player’s player of the season! 🏆Thanks to all my teammates for making this possible/ Jugador de la temporada elegido por mis compañeros, gracias a todos por hacer esto posible. ⚽️🔶🐺 pic.twitter.com/koSDyAj1dy — Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) September 3, 2020

El jugador publicó una fotografía en sus redes sociales presumiendo su reconocimiento y agradeció a sus compañeros, a quienes señaló como figuras claves de su brillante temporada en la Premier League.

«Todos sabemos que hemos conseguido cosas buenas desde que ascendimos, pero queremos más, tenemos que soñar en grande y seguir adelante. El techo no es el cielo, no tenemos techo y tenemos que seguir adelante para conseguir más», expresó.

Por su parte, el capitán de los Wolves, Conor Coady, y Adama Traoré, con quien logró conformar una de las mejores duplas de la Premier League, elogiaron a Raúl Jiménez y destacaron sus cualidades ofensivas.

«No solo se trata de la calidad que tiene, sino también del carácter que tiene alrededor del equipo. Creo que es fácil cuando un jugador con la habilidad de Raúl Jiménez, lo he dicho antes creo que más que solo un rematador de área se mueve con el balón, se mueve sin balón, puede aguantarla y es muy buen rematador. Creo que sus diferentes habilidades hacen que sea fácil jugar a su lado», dijo Traoré.

«Se guarda para sí mismo, quiere mejorar cada día, quiere mejorar al equipo cada día. Lo que ha traído a este equipo durante los últimos años es increíble. Intenta cosas en los entrenamientos, simplemente las hace, se atreve a hacer cosas que no cualquiera haría, como una rabona en un partido y hace ese tipo de cosas en el entrenamiento todos los días, no nos sorprende porque las intenta diario, a veces le salen, otras no pero cuando le sale es increíble. Es un jugador increíble», indicó Coady.

Fuente: ESPN