Vamos a soñar…

Ciudad Victoria es la capital de Tamaulipas, en los últimos 12 años tomó un ritmo que parecía imparable en cuanto a crecimiento de su población, de infraestructura educativa y la apertura de empresas privadas que apoyaban a los gobiernos e instituciones públicas en la generación de empleos, pudiera decirse que estábamos destinados a llegar al primer mundo pero un mal alcalde se nos atravesó en el camino y en los últimos dos años en lugar de avanzar retrocedemos y a pasos agigantados.

Es, en medio de la basura, los baches, la carencia de agua potable, la oscuridad, el cierre de comercios y otras empresas, que debemos empezar a construir nuestro futuro y para ello soñar no cuesta nada.

¿Qué necesitamos?, de entrada, Diputados que nos representen bien, busquen inversiones públicas y construyan leyes que beneficien a las mayorías.

Más necesario es un alcalde o alcaldesa que guste de trabajar, inteligente, con mucha iniciativa, que conozca las reglas de operación y dónde encontrar dinero o proyectos para que se pongan en marcha en Victoria, es prioridad sobre todo lo anterior que sea decente, que cuando tengamos problemas en la ciudad el pueblo pueda descubrir de inmediato que se debe a errores humanos y no a mala fe, no a la ambición de saquear presupuestos, porque si tenemos alguien con valores al frente del ayuntamiento es posible que nuestra gente recobre la confianza, su espíritu solidario, amable y pueda trabajar de la mano de la autoridad para que volvamos a crecer.

La pregunta del millón, ¿existe alguien así entre los que ya se apuntan para ser candidatos a la alcaldía?, no sé a ciencia cierta la respuesta, lo que si le puedo garantizar que hay unos mejores que otros, unas mejores que otras, y alguno que otro que en lugar de buscar un puesto de elección popular debería estar tras las rejas, de todo tenemos por fortuna y nuestra obligación es ir a la caza del o la mejor, de quien convenga a esta bendita tierra en el entendido de que ya no podemos equivocarnos.

Como Ciudad Victoria están la mayoría de los 43 municipios de Tamaulipas, lejos de avanzar tienen problemas porque su pueblo está dividido, la ambición política ciega a sus autoridades que tratan por todos los medios de frenar a sus enemigos sin importar que en ello se lleven entre las patas a su gente.

Casi en todos los municipios tienen graves problemas de baches, alumbrado, basura, falta de infraestructura y muy poca obra pública municipal, ni para que detallarle que también en casi todos hay denuncias de saqueos, de que los elegidos en lugar de ayudar al pueblo usan el presupuesto para beneficiarse ellos o a sus amigos y cómplices.

Todo viene a colación porque cada día se acerca más la elección de nuevas autoridades y cada vez son más los personajes que ya muestran sus ganas de ser candidatos a presidentes municipales, en todos los partidos hay de cuatro a cinco personajes que piensan que pueden ser sin tomar en cuenta lo que debe ser, los perfiles sobre lo que necesita cada uno de los municipios.

Y le insisto, no es mucho lo que pedimos, solo un político o una mujer política decente y lo vamos a encontrar si nos ponemos a trabajar desde ahora, si lo hacemos por fin tendremos lo que merecemos en los municipios tamaulipecos, en el gobierno municipal a una persona que en campaña prometa y que a la hora de ocupar el cargo se comprometa y comience a hacer realidad sus dichos, dirá usted qué en la política no hay de esos, quizá sí, quizá nuestro único problema es que nos hemos conformado con lo que nos han querido dar los partidos y no nos hemos atrevido a exigirles al mejor, o quizá nos dio por elegir lo primero que veíamos para fregar a quienes estaban en el poder y ese lujo de tener odio y rencor ya no podemos dárnoslo, así que es menester tener un buen alcalde pero para lograrlo primero vamos a soñar que existe.

CAPACITAN A ESTUDIANTES PARA CLASES VIRTUALES EN LA UAT… El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Ing. José Andrés Suárez Fernández dio apertura al curso de capacitación «Mis clases virtuales en Microsoft Teams» dirigido a los alumnos de todos los planteles de la máxima casa de estudios del estado.

En un mensaje que ofreció por la plataforma Teams, el Rector Suárez Fernández puso en marcha las actividades y agradeció a los estudiantes por su confianza en la UAT, así como por el tiempo que disponen para capacitarse en diversos temas de educación a distancia.

«Los felicito a todas y a todos ustedes, deseo que su regreso a clases sea con éxito; haremos también nuestro trabajo para seguir brindando servicios de calidad con todo lo que nos ofrece la tecnología para que continúen su formación profesional», expresó.

Durante la apertura del curso se destacó el objetivo de fortalecer estas acciones que tienen como marco la Modalidad Mixta Opción Virtual que la Universidad ha implementado para la impartición de clases durante el periodo escolar 2020-3, en la cual se estará utilizando Microsoft Teams y otras plataformas que estarán integradas a Teams.

Mediante este curso, la UAT brinda a los estudiantes universitarios los conocimientos necesarios para la utilización de las herramientas digitales que la Universidad pone a su disposición.

Los alumnos abordarán 6 tópicos de gran importancia en el desarrollo universitario como lo son: el uso de la cuenta universitaria, el ingreso y acceso a las asignaturas en Teams, la comunicación con sus maestros y compañeros de clase, la visualización de contenidos y material de clase, las reuniones de videoconferencia y la verificación y realización de tareas, actividades y evaluaciones.

El curso continuará hasta el próximo 21 de agosto, en dos modalidades: los primeros dos días, estarán dirigidos a alumnos de reingreso; y los 3 días consecuentes para alumnos de nuevo ingreso en la universidad.

EXIGE SNTE PAGO A MAESTROS… El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), exigió el pago de adeudos a poco más de 300 maestros de educación básica que cubrieron grupos de forma temporal por necesidades del servicio y a quienes la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros federal, se negó a autorizar.

El Secretario General de la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, José Rigoberto Guevara Vázquez, destacó la responsabilidad y vocación de las y los maestros que comprometidos con los alumnos de nivel básica, desarrollaron bajo diferentes circunstancias el ciclo escolar, pero cuestionó el actuar de la autoridad federal y la misma USICAMM, que ahora omite el pago a los docentes.

“Estamos exigiendo el pago, ya que el USICAMM no validaba que los compañeros estaban atendiendo los grupos, por ello, demandamos el pago inmediato de esos adeudos, cuya documentación se había entregado en tiempo y forma a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, que por cierto ya había hecho algunos pagos”, afirmó.

A unos días de que inicie el nuevo ciclo escolar, Guevara Vázquez refrendó su compromiso de ser un gestor permanente para beneficio de las maestras y lo maestros, además de cumplir la indicación del Mtro. Alfonso Cepeda Salas para garantizar un regreso a clases seguro y en las mejores condiciones laborales para todos los trabajadores de la educación.

