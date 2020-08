¿A qué podría venir AMLO?

Quienes forman parte de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas no deben añorar muchas esperanzas, en torno a su demanda de mejor precio de garantía para la tonelada de sorgo. Y es que, todavía es fecha por ejemplo, que no se conoce el día y menos el itinerario del presidente de México ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien había adelantado que después de ir a San Luis Potosí, se trasladaría a esta entidad, presuntamente a Reynosa, precisamente cuando se atravesaba un momento crítico por la inundación de colonias en esa población fronteriza, a causa de las lluvias que dejó a su paso el huracán “Hanna”. A estas fechas y, después de haberse reunido con la Secretaria de Gobernación OLGA SÁNCHEZ CORDERO, los productores de sorgo no tienen respuesta en torno a su principal demanda, es decir, que la tonelada de sorgo tenga un valor de tres mil 735 pesos. Pero siguen de ilusos, porque creen que viniendo LÓPEZ OBRADOR les dirá que sí a su justa demanda y hasta se hacen a la idea de que pudiera venir con retroactivo. La realidad es que los recibieron en las oficinas de la Secretaría de Gobernación para enfriar el movimiento de inconformidad, que se había circunscrito en movilizaciones e impedimento para circular en varios tramos carreteros pero sobre todo, cuando bloquearon el acceso al puente internacional Reynosa-Pharr. Y les dieron un poco más de cuerda a los productores de la URNT, al decirles que el tema estaba en manos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural como también de que será la Secretaría de Hacienda quien destine el recurso para aportar la parte complementaria, al precio en que se vendió la tonelada de sorgo. Y decimos que sólo será atole con el dedo, porque en un descuido, LÓPEZ OBRADOR desistirá de venir a Tamaulipas. ¿A qué vendría en todo caso? Tan sencillo es como dejar pasar los días o bien, dejarlo en manos de la SADER la respuesta a los productores, a los que insistimos, no les mejorará el precio de garantía. Ojalá y nos equivoquemos, pero viendo las realidades, no hay recursos por parte de la federación para atender un justo reclamo de los productores. AGUSTÍN HERNANDEZ tendrá toda la voluntad de no pensar en la eventual posibilidad de retomar las movilizaciones y los bloqueos, porque en lo único que tiene razón, es que LÓPEZ OBRADOR tiene la última palabra como presidente de México. De ahí a que les mejoren el precio de garantía, hay un buen trecho. Pero bueno, la Unión sigue esperando el itinerario de ANDRÉS MANUEL por uno o varios municipios, de los que todavía no se sabe qué día visitará, en aras de poder interceptarlo. Y no lo harán en carretera, porque seguramente se trasladará en avión comercial o helicóptero, a sabiendas de las condiciones que imperan en Tamaulipas. Son casi tres semanas de haberse reunido con SÁNCHEZ CORDERO sin respuesta en torno a su principal demanda. ¿Aun así creen que vendrá LÓPEZ OBRADOR? ¿Piensan que aprobará tres mil 735 pesos la tonelada de sorgo? Espérenlo sentados.

LOS MANCHADOS

A finales de este mes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dará a conocer cuáles de las siete organizaciones sociales, cumplieron con los requisitos para obtener registro como partido político nacional. Habría que adelantar que algunas de estas podrían no obtenerlo, en caso de que el INE les compruebe que dieron dinero a cierta cantidad de gente para que asistieran y se registraran por consecuencia, en las asambleas, estatal o distrital, que hayan realizado esas agrupaciones sociales. Como lo dijo la presidenta de la Junta Local Ejecutiva del INE OLGA ALICIA CASTRO, el Instituto anda realizando algunas diligencias en municipios de la zona norte, donde de manera directa les está preguntando a los ciudadanos que acudieron a las asambleas, si recibieron dinero, cuánto por persona, a cambio de qué y sobre todo, que organizaciones sociales lo hicieron para integrar un expediente con esos testimonios y enviarlo a oficinas centrales del INE. Ya será el Consejo General quien valore y determine si por haber ofrecido esa dádiva económica, es suficiente para negarles el registro como partido político nacional. En fin.