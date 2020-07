UAT: La nueva normalidad.

Ayer y hoy la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Victoria) desarrollo un panel de expertos para explicar la Actualidad y perspectivas de la nueva normalidad. Participan expertos en el tema, especialialistas en el área: Ernesto Casas, en el cambio de civilización; Cruz Alberto Martínez sobre los medios sociales; Susana Gómez, el papel de los medios de comunicación ante la pandemia del covid-19. Así, hasta cubrir todo un espectro de variables, que se pueden identificar en la vida cotidiana.

Panel que, por otra parte, se desarrolla con uno de los instrumentos que ante la pandemia ha cubierto el espacio del trabajo en casa: las videoconferencias que, ya existían, pero que ahora ya están para quedarse tanto en el ámbito académico, el escolar, el laboral e incluso el familiar. Los cambios han sido, quiérase o no, para convertirse en un elemento más de nuestra cotidianidad.

CAMBIOS FISICOS.

Cuando apareció el covid-19 en el mundo, allá en China, creo que muchos mexicanos creyeron que nunca llegaría a nuestro país. Se nos antojaba, si no ridículo, difícil de andar por la calle con un cubrebocas. Pero tampoco imaginábamos que, con su llegada, ya no tendríamos la oportunidad de saludar de mano, ni dar besos en la mejilla… menos que tendríamos que quedarnos encerrados en la casa y, desde luego, no acercarnos a nadie a menos de 1.50 metros.

Son, digamos, las medidas primarias. Y como siempre hay una resistencia al cambio: lo observamos todos los días. La gente, buena parte de ella, se resiste a guardar la distancia o a usar el cubrebocas, mas se resiste a suspender fiestas. Por eso, los contagios y fallecimientos se incrementan y las medidas restrictivas se intensifican: la ley seca los fines de semana es en todos los municipios; y en algunos, las tiendas de conveniencia tendrá que cerrar a las 8 pm y los sábados y domingos a las 5 pm.

CAMBIOS LABORALES Y EDUCATIVOS.

Estamos acostumbrados a salir de casa e ir al trabajo o la escuela. Pues ahora, eso ya paso en cierta medida a la historia. Ahora, cada vez se incrementa el trabajo laboral en casa. Las reuniones de ejecutivos son virtuales; también las reuniones de trabajo. Ya no se necesita, en ciertos casos, ir al lugar físico del trabajo. Lo mismo sucede con la educación: los niños y universitarios tuvieron clases virtuales.

Este tipo de nueva normalidad tendrá, a la larga, un impacto en la sociedad. Ya no se tendrá que ir, forzosamente, a cierto tipo de eventos, como los congresos o ya no será necesario viajar, por decir, hasta un país lejano (o entidad pues) para asistir a una conferencia magistral. La tecnología al servicio de la sociedad se consolida por una necesidad: la necesidad del aislamiento social que demanda protegernos de una pandemia.

PSICOLOGIA INDIVIDUAL Y SOCIAL.

Uno de los aspectos que cambia drásticamente es el duelo. El covid-19 nos lleva a una nueva normalidad: el sufrimiento, el embate psicológico, de que el familiar enfermo llega al hospital y, si no se alivia, la condición de ya no verlo, ya no mostrar el dolor ante el féretro o a un costado de su tumba. No hay despedida, la acostumbrada, puesto que el fallecimiento por contagio obliga a una cremación y, a los parientes, solo se les entrega un recipiente con sus cenizas.

Es un cambio dramático: no se vela el cuerpo y, además, se recurre a las misas virtuales a través de las redes sociales. El dolor, entre familiares y amigos, ya no se comparte de manera, digamos física, que se prodiga con el “comparto tu dolor” o el “te acompaño en tus sentimientos” al momento de un abrazo fuerte, fraternal. El cambio es profundo y definitivo.

ENTENDER LA NUEVA NORMALIDAD.

Así como la Facultad de Derecho asume su tarea de estudiar, entender, comprender y explicar la nueva normalidad, es justo y necesario que sea una tarea de toda la UAT, que se involucren otras facultades, como la de Trabajo Social y la de Educación, entre otras. Cada quien poner su granito de arena.