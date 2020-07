¿A quién quiere engañar sierra?

El Secretario General de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud, Adolfo Sierra Medina, volvió a las andadas, ahora saludando con sombrero ajeno y pretendiendo hacer suya una demanda de los trabajadores relacionada al programa “Héroes de la Salud”.

Y decimos que volvió a las andadas, porque la verdad la nula gestión del actual comité sindical del sector salud nada ha hecho en favor de los trabajadores, más bien lo poco que hay, Sierra y su sequito de seguidores se lo han quedado, sino sólo pregúntele ¿a quien le ha asignado contratos y bases en lo que va de su nueva gestión como dirigente?, sí como dirigente, porque para ser líder le falta mucho.

Hay casos en los que los trabajadores han solicitado cambios de códigos o la aplicación del escalafón para poder acceder a mejores salarios y su clave inmediata y mire que ahí Sierrita, ni pío dice, los trae vueltas y vueltas, sólo haciendo promesas, claro las mejores son para sus amigos y las otras para el negocio.

Por eso le decimos a quien quiere engañar el dirigente de la Sección 51 cuando con un reducido “grupo de compañeros”, dice el, acude a la Secretaria de Salud a hacer una manifestación para reclamar a la dependencia la transparencia en la aplicación de programas como “Héroes de la Salud”, digo, porque para todo es conocido que nada hace sin llevar un interés de por medio, claro, hay quien dice que ahora lo que quiere es meter a sus amigos y despojar a quien verdaderamente merece ese apoyo.

A Sierra, le han dejado en su escritorio documentos de trabajadores que ya terminaron la carrera de medicina y de enfermería, trabajadores que ya laboran dentro de la Secretaria de Salud y a quienes en vez de gestionar sólo les saca la vuelta, pero en sus tiempos de campaña, hasta las perlas de la virgen prometió a quienes confiaron en él, ahora simplemente ni los ve, ni los escucha, hay constancia.

Vamos un poco más allá, llama la atención Sierra, cuando hace acusaciones en contra de Alejandro García Barrientos, a quien acusa de andar entregando despensas, en algunas comunidades y hacemos ahí parte de nuestro análisis al reconocer las múltiples actividades del Dr. Alejando, que combina su actuar en el área de la salud y en apoyo a quien más lo necesita, pero Sierra, ni eso sabe hacer, todo se lo embolsa él y sus seguidores.

Alguien debería decirle al Dirigente sindical de salud que se ponga a trabajar, a gestionar y apoyar a quien más lo necesita en estos tiempos de COVID-19, en donde se requiere de trabajo y dedicación, no se paros y plantones, él forma parte de los trabajadores de la Secretaria de Salud y su deber además de todo es velar por la salud de los Tamaulipecos como un trabajador más, que se deje de grillas baratas sólo porque la autoridad no cede a sus caprichos y sus negocios.

Hay que anotarlo, junta más gente una pelea de perros callejeros, que Sierra con sus seguidores.

Ya los hemos dicho una y mil veces, Sierra es conocido por muchos personajes de la vida política y del área de la salud como un dirigente perverso, un comerciante de los trámites y “gestiones sindicales” que como ahora no puede acceder a los negocios busca cualquier pretexto para aparecerse y aparentar la defensa de los derechos de los trabajadores.

Hay que señalarlo, los trabajadores de salud no lo necesitan, solos hacen valer sus derechos y la autoridad como la doctora Gloria Molina Gamboa Secretaria de Salud o Alejandro García Barrientos, no necesitan guajes para nadar, de inmediato toman cartas en el asunto y resuelven lo que sea, están demasiado ocupados en garantizar la atención a la salud de los Tamaulipecos, al sub secretario de Finanzas Jorge Enrique Nemer Nader, también le dio su repasada Sierra, pero, ¿usted porque Cree?, claro, porque ahora no le dan ni un peso, ni un contrato, como antes sucedía, hay que subrayarlo.

De la misma base sindical, los trabajadores reclaman a Adolfo sierra Medina, que ni él, ni su sindicato, han acudido a las distintas áreas de trabajo a ver que se ofrece ni a levantar una lista de necesidades, menos a entregar siquiera un cubre boca, eso sí, cuando es época de elecciones hasta lonches llevan y con lista en mano, por eso es que se preguntan ¿a quién quiere engañar?

Sierre debería dejar su protagonismo y su falso actuar, porque en esta época de COVID-19, lo que se necesita es trabajo y resultados, la sociedad requiere de todo el esfuerzo de los trabajadores de la salud para salir adelante en esta pandemia, no del falso mesías o redentores que al amparo del poder solo se enriquecen a costa de la necesidad de los trabajadores de salud, como él, que lo único que tiene es hambre de dinero y unas cuentas averiguaciones penales abiertas en su contra, así de fácil.