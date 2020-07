Laboratorios de EU se están viendo rebasados por un aumento de pruebas de COVID-19

“ Eso está obstruyendo el sistema ”, dijo el subsecretario de Salud, almirante Brett Giroir, a la prensa la semana pasada.

Zachrey Warner conoce esta problemática muy bien.

El camarero de 30 años, de Columbus, Ohio, fue enviado por su empleador a casa el 5 de julio porque tenía fiebre alta días después de que comenzara a sentirse mal. Cinco días más tarde fue a que le hicieran una prueba.

Luego de casi dos semanas y un periodo sin remuneración, finalmente le entregaron los resultados el miércoles: negativo.

As of July 21: In the last 7 days, #COVID19 cases increased in the US. Ten states reported more than 10,000 new cases w/ 3 states each reporting more than 60,000 new cases. Wear face coverings. Stay 6 feet away from others & wash your hands. See more data: https://t.co/4Ku7nKLZCq pic.twitter.com/0QDOewhbbw

— CDC (@CDCgov) July 22, 2020