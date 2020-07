SiriusXM lanza un canal exclusivo del rey del pop, Michael Jackson

Michael Jackson, el rey del pop, ya tiene su propio canal en la radio satelital SiriusXM que tendrá una duración de un mes.

El rey del pop, Michael Jackson tendrá su propio canal en la radio satelital SirusXM. por lo menos un tiempo.

Este canal de radio satelital tendrá una duración de un mes, fue anunciado por los herederos del cantante.

Este canal de radio satelital, incluirá música de los álbumes de Jackson y de actuaciones en vivo, como lo conocieron de 1988 en el estadio Wembley de Londres como parte de su gira «Bad». La programación continua comenzara al mediodía de Nueva York (1600 GMT).

El canal de Jackson en SirusXM se suma a los otros que están dedicados a artistas como Bruce Springsteen, Frank Sinatra y los Beatles.

La playlist fue creada por el cantante Akon y los hermanos de Jackson y exintegrantes de la banda Jackson 5, Jackie y Tito, también estarán disponibles.

De igual manera se ofrecerá música de artistas que influyeron sobre Jackson, como James Brown y Sly & the Family Stone, y de otros a los que Jackson influyó, como Beyoncé, Justin Timberlake y Usher.

El periodista y autor Steven Ivory, amigo de la familia que entrevistó a Jackson en muchas ocasiones, será la voz del canal para contar historias y presentar conversaciones sobre la vida y carrera de Jackson, además de compartir su propia playlist de la música del astro.

The @michaeljackson Channel heads to SiriusXM today, 7/15. From his amazing solo music to hits by The Jackson 5, hear the King of Pop’s legendary catalog for a limited time. Details: https://t.co/8Ya1b0ZSjX pic.twitter.com/rkBNfGn5cp

— SiriusXM (@SIRIUSXM) July 15, 2020