Consejo Mundial de Boxeo nombra campeón honorario a niño que salvo a su hermana del ataque de un perro

l Consejo Mundial de Boxeo se siente honrado en distinguir al niño de seis años que protegió a su hermana de un ataque de un perro, “valientes acciones que representan los mejores valores de la humanidad”.

El Consejo Mundial de Boxeo nombró a Bridger Walker como Campeón Honorario, luego de el niño de seis años salvara a su hermana de un ataque de un perro, recibiendo heridas en el rostro y otras partes de su cuerpo, lo que lo llevaron a recibir 90 puntos de sutura.

La tía del menor, Nicole Walker, publicó que el pasado 9 de julio que su sobrino evitó que su hermana fuera mordida por un perro.

El CMB le enviaran al niño un réplica del cinturón de campeón mundial, que es originario de Wyoming Estados Unidos. Además, se les entregará una serie de presentes para él y su hermana.

We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values ​​of humanity. Bridger, you’re a hero 👏🔰 pic.twitter.com/L2FqL0K4vw

— World Boxing Council (@WBCBoxing) July 15, 2020