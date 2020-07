Ni descalificaciones, ni trampas pide Delgado a Morena

No logran llenar vacío que dejó AMLO en el partido

Tamaulipas logra reducir significativamente la inseguridad

Desarrolla la UAT exitosamente talleres en línea

1.- Morena enfrenta cuando menos cuatro graves problemas para dar la batalla electoral en 2021. Lo primero es la desgastada credibilidad frente a los resultados de la pandemia en el país, sobre todo en el principal semillero de votos, que es la ciudad de México, además de Puebla y Veracruz. Por coincidencia las tres entidades son gobernadas por el partido guinda, eso sin contar la debacle económica que aún no termina de aterrizar, pero que irremediablemente afectará a todos los rincones del país, sin que hubiera llegado un centavo de ayuda para apoyar a quienes generan fuentes de trabajo.

Otro punto es el pleito interno por las riendas de Morena, que ha llegado al grado de desacreditar a su actual secretaria general Yeidckol Polevnsky y acompañante principal de AMLO durante la campaña presidencial.

El tercer punto es el descrédito en el tema de honestidad que envuelven a varios de sus principales funcionarios, empezando por Manuel Bartlett Díaz y acabando con la Secretaria de la Función Pública, cuya posesión de propiedades puede ser justificable pero degeneró en una grosera autodefensa, que propició la intervención de Derechos Humanos y organismos internacionales al aplicar el calificativo de “sicarios mediáticos” porque no le “gustó el modito” de Loret de Mola en el reportaje que alude a sus propiedades.

El 4º punto es lograr sacar adelante la elección de su dirigente nacional sin fracturas y dentro de los tiempos oficiales, porque el 1 de septiembre inicia el calendario electoral y ya no podrán realizar cambios, además de renovar las dirigencias estatales (también antes de que termine agosto) y los consejeros que designarán a los delegados. Porque se supone que los consejeros elegidos el año pasado no pasan por la línea de la legalidad. Eso sin contar la construcción de estructuras para trabajar el voto.

Las circunstancias de Tamaulipas son similares a la nacional y no vemos liderazgos municipales, ni siquiera en 12 de los municipios más poblados del estado, mucho menos para la estatal. Y si no se organizan y renueva los cuadros, tendrían que confirmarse delegados con funciones de dirigencia estatal, esa designación vendría desde el centro.

Pero lo más urgente es la conformación de una estructura política, pero ni siquiera han trabajado en expandir sus redes clientelares, en pocas palabras Morena está desarmado y sin el motor que impulsó a los candidatos en 2018, que fue el candidato López Obrador. Hoy los morenistas le apuestan a la política social, entre ellas, becas a estudiantes, apoyos a adultos mayores y discapacitados, a este mismo sector que es el que recibió 25 mil pesos de crédito durante la pandemia.

AMLO permanece en campaña permanente y los resultados a su favor ahí están, en las mediciones el Presidente se mantiene en un 47.5 % pero Morena es otra historia.

2.- La cuestión es que a los morenistas ya les cayó el veinte. Desde “arriba” tocaron la campana para despertarlos de su letargo, el mensaje fue muy claro, el trabajo político desde la mañanera, no es suficiente para ganar elecciones. La aprobación de Morena, de 25 % (mayo) se puede ir más abajo después de las acusaciones de corrupción, aun no comprobadas, contra su secretaria general Yeidckol Polevnsky, y de otros funcionarios del gabinete federal..

La respuesta es la uniformidad en los mensajes de Mario Delgado y Ricardo Monreal, ambos coordinadores de las bancadas morenitas, uno en la Cámara de Diputados y otra en el Senado de la República, por lo que es fácil deducir que forma parte de una estrategia que viene de fuente superior. Ambos expusieron en sus respectivas participaciones durante el foro virtual “Victoria del Pueblo”, elegir en unidad a dirigentes y candidatos.

El evento fue organizado por Alfonso Ramírez Cuellar actual presidente provisional de Morena con motivo de la conmemoración del 2º año del triunfo en las urnas de López Obrador. Ser el anfitrión no le salvó de serias recriminaciones por conductas asumidas.

Sin llamarlo por su nombre Mario Delgado demandó unidad, la cual debe estar basada en la honestidad, “en que nos reconozcamos los unos a los otros, nos respetemos, que NO descalifiquemos a uno, que NO descalifiquemos a otros, que NO haya trampas”. ¡Ahí te hablan Ramírez Cuellar!

También dijo, “Nos comprometimos a regenerar la vida pública del país y tenemos que poner la muestra en nuestro partido”.

Mario Delgado dijo también, “López Obrador dejó “un vacío muy grande” en la dirigencia nacional de Morena, por eso es necesaria la unidad y honestidad entre los militantes y líderes del partido”. Esto quiere decir que está reconociendo tácitamente que no hay unidad y honestidad en la militancia.

Un resultado que no es fácil, ni mucho menos rápido de encontrar. Hay que tomar en cuenta los años que AMLO le invirtió y si él no lo logró en los primeros seis años, imagínese Usted en tres años, con el agravante que el poder desgasta y que no es lo mismo se oposición que gobernar, no es lo mismo criticar que resolver.

3.- Eduardo Guerrero experto en temas de Seguridad sostuvo en entrevista con Radio Fórmula, que el Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca ha logrado reducir significativamente la violencia, aun sin la colaboración del Gobierno Federal, lo cual da testimonio de lo que se puede lograr cuando se trabaja fuerte con la policía estatal.

Tamaulipas es un caso que demuestra, pueden haber resultados positivos en materia de seguridad, “a pesar de que el gobierno federal no te dé un acompañamiento tan estrecho como el que tú quisieras”.

El especialista puso como ejemplo el caso de Tampico, que es una ciudad a donde regresaron muchos empresarios que habían emigrado, hay inversión y desarrollo.

Por otra parte el Semáforo de Delitos de Alto Impacto ubica a Tamaulipas en el lugar número 25 de 32 (entidades), está en zona verde Junto con Yucatán que es el No 24, luego sigue Tamaulipas, y hacia abajo, Puebla, Oaxaca, Nayarit y Durango y más abajo tres estados en cero delitos que son Sinaloa , Chiapas y Baja California Sur.

Estos delitos de alto impactos son: Homicidios, secuestros, extorsión, narco menudeo, robo vehículo, robo negocio, lesiones, violaciones, violencia familiar y feminicidio. Por cierto en violencia familiar en todo el país hubo 16,057 el más alto en el primer trimestre, le sigue el robo de vehículos con 10,960, lesiones 9,824, narco menudeo 5,733 robo a negocios 4,117, homicidios 2,411, extorsiones 603. Son los indicadores más altos.

4.- Las plataformas de Zoom , así como YouTube han sido factores importantes para que la Universidad Autónoma de Tamaulipas no interrumpiera el Programa de Habilidades y Competencias para el Desarrollo Profesional entre muchos otros que vienen a complementar la formación académica de los estudiantes. Entre esas actividades está el taller “Solución de problemas complejos”, actividad que se desarrolló en línea de manera exitosa.

Design thinking es una metodología desarrollada por la Universidad de Stanford y llevada a la práctica por la empresa IDEO basada en el argumento de que la mejor forma de proponer soluciones a las necesidades de alguien es, poniéndose en sus zapatos.

Esta metodología está orientada a ofrecer soluciones mediante la desarticulación de un problema en partes pequeñas para analizarlo, explorar las posibilidades de lo que podría ser, probar los resultados y crear soluciones que benefician al usuario final, basándose en la empatía, en definir, idear, diseñar prototipos y probar.

En esta ocasión el taller estuvo a cargo de la Ing. Eltzin García Librado, Directora Nacional de la Corporación para el Desarrollo de Emprendimiento e Innovación Social (CODEIS) México, y despertó el interés de más de 150 usuarios conectados al evento.