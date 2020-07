Un gobernador y 7 mil 055, contagiados…

Tamaulipas sigue a la alza en cuestión de contagios de COVID-19, y aunque para algunos fue

sorpresa el contagio del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, para otros, es difícil de

creer, porque el primer mandatario asumía todas las acciones de prevención, el hecho es que en la

entidad existen 7 mil 055, ciudadanos contagiados más un gobernador.

A través de su redes sociales el primer mandatario expresó en las primeras horas del día, “me

permito informarles que he dado positivo a la prueba de COVID-19, a partir de este momento,

desde casa, estaré siguiendo las indicaciones de @TamaulipasSalud y desde aquí seguiré

trabajando”, escribió en su cuenta de twitter.

De la misma manera, y a través de su red social, destacó la implementación de medidas de

comunicación con su gabinete especialmente en el área de salud y seguridad, pero hay que

decirlo, es un ejemplo más de que la enfermedad existe y de que cualquiera está expuesto o

estamos expuestos a contagiarnos.

A raíz del incremento en el número de casos y fallecimientos, la Secretaria de Salud de Tamaulipas

implementó lo que llamo medidas del plan emergente para disminuir contagios y defunciones por

COVID-19, aplicables en los municipios de Reynosa, Nuevo Laredo, Cuidad Victoria, Rio Bravo y la

zona conurbada de Tampico madero y Altamira, ciudades con el mayor número de casos y

defunciones.

Dentro de esas medidas emergentes se encuentra el uso obligatorio de cubre bocas, la colocación

de filtros sanitarios en las principales avenidas y puntos fronterizos, además de que solo podrán

abrir negocios o establecimientos esenciales, aunque este fin de semana, ni tiendas Oxxo, ni las

tiendas seven, además de las tiendas de autoservicio que todos conocemos, no podrán abrir sus

puertas al público, para evitar aglomeraciones y por ende más contagios.

Ojala que la población atienda las medidas de prevención, asuma su responsabilidad civil y atienda

las recomendaciones del sector salud, porque como hemos dado cuenta en Tamaulipas existen

poco más de 7 mil 055 ciudadanos contagiados, mas su gobernador, ósea que la enfermedad no

distingue ni rangos, ni democracia, menos clases sociales.

Se trata de prevenir y evitar la propagación del coronavirus, aunque esto genere molestias entre

la población, que no atiende las medidas de prevención y en consecuencia cuando ya tiene la

enfermedad, lo primero que pide es atención y eficiencia olvidando que el haber contraído la

enfermedad fue a causa de su inconciencia e irresponsabilidad, hay que decirlo.

Por lo pronto Tamaulipas registra según las cifras emitidas por la Secretaria de Salud a cargo de la

doctora Gloria Molina Gamboa, un total de 455 defunciones mientras que 11 mil 684 casos

negativos contra 2 mil 403 en investigación.

Más vale prevenir que lamentar, asumamos nuestra responsabilidad y apoyemos a las autoridades

de salud, no por nada está en llamado del líder del magisterio José Rigoberto Guevara Vázquez,

para que los trabajadores de la educación se queden en casa y eviten exponerse a contraer el

virus.

El llamado es claro y oportuno, “apoyemos a las autoridades de salud para que el regreso a clases

sea factible y lo que es mejor que en el pase de lista no nos falte ningún alumno, ni un trabajador

de la educación”, hay queda.

2.- Y para salir, en la capital del Estado el primer priista que levanta la mano para manifestar su

interés por la candidatura al gobierno municipal de Victoria es Carlos Morris Torre, ex dirigente

municipal del tricolor, ex diputado local y sobrino consentido del inolvidable DR. Rodolfo Torre

Cantú.

A Carlos le minaron dos veces su llegada a la candidatura, la última vez, “le pidieron” que le diera

oportunidad a Alejandro Etienne Llano, por institucionalidad acepto aunque ahora dice que nada

lo hará retroceder en su intención por gobernar la capital del estado que la verdad le urge

presidente Municipal.

No se vaya ofender mi Charlie, aunque trae mucho punch, pero en estos momentos, cualquiera

puede ganar ante un inepto Xico, en caso de una reelección y más cuando el mismo Carlos Morris

lo dice, “la gente se ha percatado de las malas acciones y nulos resultados del gobierno de Xico”,

aunque también hay que anotarlo, desde ahora se perfila por acción nacional a Pilar Gómez, como

una de las más fuertes suspirantes por la silla del 17 Hidalgo, escribí 17 Hidalgo… veremos.